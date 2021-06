STATOQUOTIDIANO.IT Manfredonia, 29 giugno 2021. Situazione assurda quella che sta accadendo in questi giorni in Manfredonia.

In data odierna è pervenuta una segnalazione all’ Unione nazionale consumatori, delegazione di Manfredonia da parte di soggetti residenti alla via Giuseppe di Vittorio i quali riferivano che in un box, sito nella stessa via, è stato chiuso un cane senza acqua ne cibo che piange e si dispera ormai da giorni.

Venuti a conoscenza dell’accaduto, l’Unc ha provato inutilmente ad allertare i vigili urbani del Comune di Manfredonia.

Quest’ultimi dichiaravano che a causa dell’ assenza del soggetto preposto alla prevenzione del randagismo non potevano intervenire. La situazione è a dir poco assurda e lascia basiti.

Ci sarà una corresponsabilità laddove il cane con le alte temperature di questi giorni, chiuso in un box, senza acqua ne cibo dovesse morire ?

Unione nazionale consumatori – Delegazione di Manfredonia Avv. Grazia Pennella