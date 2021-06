Manfredonia, 29/06/20212 – Ieri notte, tra lunedì e martedì, un’autovettura dell’Asl è stata avvolta dalle fiamme nel parcheggio del Centro di Salute Mentale di Manfredonia, sito in Via Orto Sdanga. Tempestivo l’intervento da parte dei Vigili del Fuoco, che hanno evitato che le fiamme si propagassero anche nella struttura. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Manfredonia. Ancora da accertare le cause dell’incendio.