Manfredonia, un anno senza Carlo: oggi alle 18 messa dell’anniversario

Manfredonia, 29/06/2021 – Si celebrerà oggi alle 18 presso la chiesa Sacra Famiglia la messa per il primo anniversario dalla morte di Carlo Castriotta . È già trascorso un anno da quando il vulcanico Carletto, dipendente comunale e molto attivo nel mondo dell’associazionismo sipontino, ci ha lasciati a causa di un male improvviso che non gli ha dato scampo.

A ricordarlo, alcuni familiari, che hanno voluto gli fossero dedicate poche righe per tenerne sempre vivo il ricordo. E come dimenticare quel briccone di Carlo? Spiritoso e giocherellone fino all’ultimo respiro, con un cuore grande che ha smesso di battere, ma che sicuramente da lassù continua ad irradiare amore ai propri cari.

Caro Carlo, quei 60 anni che scherzando dicevi ti avrebbero fatto invecchiare li avresti compiuti a settembre dello scorso anno. Una festa che per te non è mai arrivata, lasciandoti giovane per sempre, col tuo sorriso indelebile stampato nei ricordi di tutti coloro che ti hanno conosciuto.