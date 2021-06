Miriam, la moglie foggiana di Spinazzola “Ti meriti il mondo amore mio”

Foggia, 29/06/2021 – (urbanpost) Sorriso smagliante e maglia della Nazionale Italiana con nome e numero di suo marito: così è stata immortalata Miriam Sette sul bordo di una piscina. La moglie di Spinazzola ha pensato bene di dedicare alcune parole d’amore al padre dei suoi figli. La donna ha commentato lo scatto così: «Vivo di emozioni che tu non sai nemmeno di darmi…Ti meriti il mondo amore mio, perché sei GRANDE». Un messaggio dolcissimo che sicuramente darà la carica giusta al calciatore per affrontate gli Europei 2020. L’Italia a breve dovrà scontrarsi con il Belgio per poter accedere alle semifinali. Leonardo ha immediatamente risposto a sua moglie con una marea di cuoricini rossi (vai al post). Anche i fan di Miriam hanno detto la loro nei numerosi commenti: «Dietro un grande uomo, c’è sempre una grande donna e la vostra semplicità è da ammirare», «Immenso Leo!» e «Un grande Europeo il suo».

Chi è Lady Spinazzola?

Miriam Sette è nata a San Severo, in provincia di Foggia, il 30 maggio del 1995, ha 26 anni ed è del segno segno zodiacale dei Gemelli. All’età di 5 anni si è trasferita con la famiglia a Foligno, città dove è cresciuta e dove ha trovato anche l’amore: è qui infatti che ha conosciuto Leonardo Spinazzola, padre dei suoi due figli. (urbanpost)