Sviluppare la creatività con il fai da te

Da più di un anno molte persone si sono viste costrette, loro malgrado, a trascorrere molto tempo in casa a causa del Coronavirus. Se è vero che la Pandemia, oltre all’economia, ha posto un freno alla libertà di movimento, a giovarne, in diversi casi, è stata la creatività. Non sono pochi, infatti, coloro che hanno approfittato del tempo libero per dedicarsi al fai da te. Nelle prossime righe troverete alcuni suggerimenti per ideare qualcosa di originale con cui abbellire la casa.

Candele in legno

I piccoli lavoretti con il legno sembrano essere una passione sempre più diffusa. Anche chi non ha grande esperienza con questo materiale ha la possibilità di ottenere risultati sorprendenti. Un’idea semplice ma d’effetto è rappresentata da candele ricavate da tronchetti di legno diversi tra loro. Prima d’iniziare, ponete sul tavolo:

alcuni tronchetti di legno

un coltello da intaglio (sceglietene uno apposito per il legno)

candele (profumate o meno)

carta vetrata (utile ma non necessaria)

un pezzo di corda

cera per legno

La prima operazione vi vedrà intenti a svuotare i tronchetti servendovi del coltello da intaglio. Prestate attenzione a scavare poco per volta, al fine di evitare di togliere una quantità eccessiva di legno e bucare la base. Controllare la presenza di eventuali imperfezioni e, nel caso, passare nella parte interna della carta vetrata. Prendete una delle candele scelte e provate a inserirla, allargando lo spazio vuoto se lo reputate necessario. Sarete liberi anche di optare per una composizione formata da candele, legando tra loro vari pezzi di legno con della comune corda. Potrebbe essere una buona idea da proporre come centrotavola durante una cena con gli amici o, dipingendo il legno di bianco, per completare l’arredamento di una stanza in stile shabby-chic.

Fermalibri fai da te? Cartone, colla e fantasia!

Vi reputate grandi appassionati di libri, tanto da possederne a centinaia? Ecco una soluzione che renderà più ordinata la vostra collezione: dei fermalibri. Tra le varie opzioni, una molto economica si basa su dei fogli in cartone. Il tavolo da lavoro avrà come protagonisti quattro fogli di cartone di forma rettangolare (la misura di 20x15cm andrà benissimo), della carta colorata (a piacere), colla a caldo e un rotolo di nastro da pacchi. Iniziare incollando due dei quattro fogli con del nastro da pacchi, fissandoli a lato, procedendo allo stesso modo con i due fogli residui. Il passaggio successivo sarà l’aggiunta di altro nastro, per fissare il fermalibri davanti, sul retro e nello spigolo (sia internamente che esternamente). Ritagliare la carta colorata e incollarla sulla superficie del fermalibri (anche questa volta dentro e fuori). Non rimarrà altro che rifinire l’attaccatura sull’angolo interno, nel punto di contatto tra i due pezzi del fermalibri. Alla fine otterrete due fermalibri a “L”, da sistemare a sinistra e a destra di una sequenza di libri.

Qualsiasi momento libero può essere quello giusto per mettersi in gioco. Utilizzare le proprie mani per dar vita ad arredo e complementi d’arredo originali, oltre che piacevole, si rivelerà utile. La possibilità d’impiegare materiali di recupero, o poco costosi, è un altro vantaggio indiscutibile. Se il legno è facile da lavorare, una volta appurate le vostre capacità non avrete problemi anche nel gestire plastica, tessuto, gesso, metallo e cemento. Siete pronti a far emergere la vostra personalità in modo creativo?