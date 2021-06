Ufficiale. ASE Manfredonia: “QUANTA next to you di Milano ha terminato operazione selezione”

STATOQUOTIDIANO.IT – MANFREDONIA, 29 GIUGNO 2021

ASE MANFREDONIA: Si fa seguito al Comunicato Stampa diramato in data 8 giugno 2021.

L’Azienda Servizi Ecologici S.p.A. di Manfredonia rende noto che la società incaricata QUANTA next to you S.p.A. di Milano, come da cronoprogramma, ha terminato le operazioni di selezione, previo colloquio, dei candidati da assumere, con contratto di somministrazione a tempo determinato, per tutta la stagione estiva, nei seguenti profili:

– NR. 18 Operai addetti allo spazzamento manuale e all’attività di raccolta con modalità porta a porta di livello J ccnl Servizi Ambientali “Utilitalia”;

link elenco nominativo: https://www.asemanfredonia.it/wpcontent/uploads/2021/06/Dati-operai-addetti-allo-spazzamento-manuale-e-allattivitadi-raccolta-con-modalita-porta-a-porta-livello-J-Copia.pdf

– NR. 3 Operai addetti all’attività di spazzamento e/o raccolta e attività ambientali

supplementari di livello 1B ccnl Servizi Ambientali “Utilitalia”;

link elenco nominativo: https://www.asemanfredonia.it/wpcontent/uploads/2021/06/Dati-operai-addetti-allattivita-di-spazzamento-e-o-raccolta-eattivita-ambientali-supplementari-livello-1B.pdf

– NR. 3 Autisti addetti alla raccolta e trasporto, area conduzione livello 3B ccnl Servizi

Ambientali “Utilitalia”, in possesso della patente di guida di grado C+ CQC;

link elenco nominativo: https://www.asemanfredonia.it/wpcontent/uploads/2021/06/Dati-Autisti-addetti-alla-raccolta-e-trasporto-Areaconduzione-livello-3B.pdf

I lavoratori selezionati presteranno la loro effettiva attività lavorativa presso A.S.E. spa a decorrere dal prossimo 1° luglio 2021, per un periodo di circa due mesi, previo regolare svolgimento della formazione in tema di sicurezza prevista dalla normativa di riferimento.

L’A.U. Rossi, ribadisce l’efficacia degli sforzi messi in campo affinchè la procedura di assunzione potesse risultare della massima trasparenza possibile a garanzia di tutti i partecipanti e nell’interesse comune.

Manfredonia, 29 giugno 2021 F.to: l’Amministratore Unico Raphael Rossi