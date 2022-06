Foggia. Il cantiere eterno dei Campi Diomedei e dell’incendio di stamattina

Statoquotidiano.it, 29 giugno 2022. Si attendeva la ripresa dei lavori nei “Campi Diomedei” come notizia immediata, invece si torna a parlare del futuro parco della città, come si spera, per l’incendio divampato stamattina con un denso fumo che ha invaso la strada, per fortuna senza creare incidenti.

Circa la ripresa del cantiere, sono passate le piogge di primavera che hanno rivestito la zona di erbacee e papaveri, secondo il quadro dei luoghi abbandonati. Poco dopo il Comune ha tagliato l’erba e sono tornati visibili gli alberelli e i camminamenti.

Il bando di gara risale a 7 anni fa, quello che sgomenta di Foggia è la lentezza con cui prosegue qualunque opera iniziata, la città ferma, cioè. A parte tutto il necessario lavoro per circoscrivere e tutelare la zona archeologica.

“Gli spazi di verde pubblico, cioè i metri quadri di verde procapite, costituiscono uno degli indicatori sui quali viene calcolata la vivibilità di una città. È facile dedurre che in una città come Foggia aggiungendo con un solo progetto 24 ettari di verde cioè circa 240.000 mq., quindi circa 2 mq. ad abitante in più, sicuramente si risale la classifica della vivibilità delle città”. Lo scriveva il Coordinamento per la Rinascita di Foggia plaudendo a una “ripresa del cantiere” per cui, a occhio, francamente, si è visto molto poco. Era maggio 2022.

Andiamo a ritroso, all’on. Lovecchio che sottolineava, a novembre 2021, le anomalie presenti nel progetto, oltre a ricordare la relazione del prefetto sulla “violazione da parte del Comune di Foggia degli obblighi relativi alla verifica antimafia, a cui doveva essere sottoposta l’impresa contraente”. Lovecchio, Campi Diomedei: “Presenti alcune anomalie nel progetto”

A marzo del 2021, con il consiglio comunale ancora in attività, una determina dirigenziale autorizzava “il termine suppletivo di esecuzione delle opere da realizzare ai Campi Diomedei al 04/06/2021, in coerenza con il cronoprogramma rideterminato dalla ditta appaltatrice e rispetto al quale è stato espresso parere favorevole da parte Direttore dei Lavori”. Nel frattempo è stato sciolto il consiglio comunale.

A settembre del 2020- per ricordare uno degli ultimi annunci – si presentavano i lavori di illuminazione, i Campi Diomedei come un grande stadio illuminato. Il resto è cronaca, e del parco finito non si vede nemmeno l’ombra, stamattina il fumo.

