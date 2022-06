Folgorato mentre gioca con amici, 13enne trasferito ai Riuniti di Foggia

E’ successo tutto in una frazione di secondo il 13enne stava giocando con gli amici in un parchetto quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Montenero e dei vigili del fuoco è rimasto folgorato. Il giovane è stato immediatamente soccorso dai medici del 118 che lo hanno soccorso e defibrillatore, sottoponendolo al massaggio cardiaco e trasportandolo in codice rosso prima presso il pronto soccorso del San Timoteo di Termoli e successivamente è stato stabilizzato e trasferito presso la Rianimazione dell’ospedale di Foggia dove si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni e in prognosi riservata. (quotidianomolise)