Il manfredoniano Rinaldi al comando del 132° Gruppo Volo

All’aeroporto di Istrana, come riportato dal sito Tribunatreviso ha avuto luogo la cerimonia formale di passaggio di Comando del 132° Gruppo Volo “ Buscaglia” di cui proprio quest’anno è ricorso l’80° anniversario dalla sua costituzione. La cerimonia, presieduta dal colonnello pilota Nadir Ruzzon, comandante del 51° Stormo, ha visto la partecipazione delle donne e uomini del reparto, nonché di ospiti ed autorità militari e civili.

Il comandante uscente, dopo la lettura dell’ordine del giorno, si è rivolto agli uomini e donne del 132° Gruppo Volo ringraziandoli «per l’eccezionale lavoro svolto e per la professionalità e le conoscenze messe in campo quotidianamente che hanno consentito, con un’efficace integrazione dei due velivoli in dotazione AM-X ed F2000 – il 132° è l’unico reparto della forza armata ad essere dotato di due linee aerotattiche – di conseguire tutti gli obiettivi ed i compiti prefissati».

Il comandante subentrante ha espresso la sua riconoscenza verso il colonnello Ruzzon e la linea gerarchica della forza armata «per la fiducia concessa nell’ affidargli la guida di un glorioso Gruppo di Volo qual è il 132°». “Stare d’avanti e dare l’esempio” con queste parole ha voluto tracciare la “linea” che caratterizzerà il periodo del suo comando. Momento speciale della cerimonia, il sorvolo di una formazione di AM-X e F2000 sul cielo di Istrana per il tradizionale “cambio in volo” tra i due comandanti.