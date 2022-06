Manfredonia, arriva “WasteMate”: il cestino intelligente

MANFREDONIA (FOGGIA), 29/06/2022 – E’ stato installato questa mattina dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con ASE Manfredonia, in Piazzale Ferri (nei pressi di Spiaggia Castello) “WasteMate”, il cestino intelligente per plastica, metalli e mozziconi di sigarette con compattatore integrato, realizzato dall’azienda “Spazio Verde”.

A testarlo (presenti anche Michele Olivieri – Responsabile area tecnica di Ase Spa e Francesco Damiano – Ufficio comunale Ambiente) come primo utente il vicesindaco ed Assessore alla Transizione Ecologica, Giuseppe Basta, proponente della Delibera di Giunta che ha approvato, senza alcun costo per le casse pubbliche, l’avvio sperimentale per tre mesi di questo ulteriore e tecnologico servizio per il decoro urbano ed il rispetto dell’ambiente.