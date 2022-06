Manfredonia, Bordo: “Finalmente ius scholae, imperativo morale”

MANFREDONIA (FOGGIA), 29/06/2022 – “Oggi, finalmente, in aula alla Camera comincia la discussione sullo ius scholae, la legge che riconosce la cittadinanza italiana ai figli di immigrati che abbiano completato nel nostro Paese un ciclo scolastico di 5 anni.

L’opposizione e l’ostruzionismo in commissione di Lega e Fratelli d’Italia, come già successo sul DDL Zan, sono stati durissimi, a dimostrazione della chiusura della destra italiana rispetto ad ogni ipotesi di cambiamento sul tema dei diritti e delle libertà. I cittadini lo devono sapere: l’Italia rischia di fare un passo indietro enorme se la destra dovesse vincere le prossime elezioni politiche. La legge sulla cittadinanza per noi non è una bandierina ideologica ma una scelta di civiltà. D’altronde, anche nei Paesi dove la destra è forte, come la Francia e la Germania, esistono su questi temi leggi molto avanzate. Da noi invece c’è ancora un vizio ideologico che mette sullo stesso piano la cittadinanza con la questione dell’immigrazione. Ma il fenomeno migratorio non c’entra assolutamente niente con i diritti dei bambini. È la destra che in modo vergognoso li mette assieme per fare confusione.