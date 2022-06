Manfredonia, nuova convocazione del Consiglio comunale

MANFREDONIA (FOGGIA), 29/06/2022 – “Informo le SS.LL. che, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto e degli artt. 33, 34 e 35 del vigente Regolamento, il Consiglio Comunale è riunito in seduta di prima convocazione, sessione ordinaria, per mercoledì 29 giugno 2022 alle ore 17:30, nella Sala Consiliare di Palazzo San Domenico per la trattazione degli accapi posti al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;

2. Comunicazioni del Sindaco;

3. Esame ed approvazione bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 e relativi allegati.

INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO

4. Proposta n. 41 ad oggetto: “Deliberazione di C.C. n. 20 del 31/05/2022 – Applicazione d’ufficio di agevolazioni per utenze domestiche per nuclei familiari con 4 occupanti o più”.

5. Proposta n. 43 ad oggetto: “Art. 23, comma 1, lettera c) del Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione di C.C. n. 18/2022 – Modifica”.

Il Consiglio Comunale si svolgerà a porte aperte.

Ai partecipanti si raccomanda di indossare la mascherina e di rispettare il distanziamento”.

Il Presidente del Consiglio Comunale

Giovanna Titta