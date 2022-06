Manfredonia, ripristino dell’asfalto: due interventi in corso

MANFREDONIA (FOGGIA), 29/06/2022 – Partiti questa mattina altri interventi di ripristino delle strade in diverse zone della città. Come informa l’Assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Salvemini, ci sono due tipologie di interventi in corso.

La prima (che interessa Via Di Vittorio, Via Tribuna – nel tratto Via Campanile sino a Via Stella intersezione Via San Lorenzo, Via Tribuna – nel tratto Via Arcivescovado sino a Via delle Antiche Mura proseguendo sino a Via Orto Sdanga e Via Pasubio) riguarda ripristini di asfalto a carico di Enel, senza alcun costo per le casse comunali, come compensazione di lavori post scavi mal eseguiti e contestati dall’Amministrazione.