Manfredonia, uomo perseguitato da teppisti scatena rissa: intervento CC

MANFREDONIA (FOGGIA), 29/06/2022 – Cittadini costretti a farsi “giustizia” da soli. Succede a Manfredonia nel popoloso quartiere Croce, in una zona in cui gruppi di giovani amano sostare sotto i portici, consumando super alcolici, e secondo diverse segnalazioni dei lettori, anche stupefacenti.

“Da diverso tempo – racconta a StatoQuotidiano.it una nostra lettrice – un gruppo di giovani perseguita un uomo che vive solo in un piccolo locale. Più volte in piena notte lo insultano, gli lasciano davanti alla porta di tutto, compreso escrementi”. Fatto sta che, alla fine, la persona in questione ha perso la pazienza. Questa mattina ha riconosciuto il gruppo di teppisti che si apprestavano ad andare in spiaggia e ha iniziato a colpirli col una mazza.

“Un adulto ha cercato di bloccargli la mano ma uno dei giovani ne ha approfittato per sferrargli un pugno”. La vicenda si è conclusa con l’arrivo dei carabinieri che hanno cercato di sedare gli animi. Le segnalazioni di casi simili stanno diventando, purtroppo, la quasi normalità.

La “malamovida” estiva sipontina ha prodotto finora diverse segnalazioni di risse, rumori molesti e “visite” più o meno gravi al Pronto Soccorso. Forse il fenomeno del teppismo giovanile, unito al consumo di super alcolici e droghe, dovrebbe ricevere maggiore attenzione da parte degli organi istituzionali preposti.

A cura di Michele Solatia, Manfredonia 29 giugno 2022.