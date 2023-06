A Manfredonia arriva Junker: la raccolta differenziata sullo smartphone

MANFREDONIA (FOGGIA) – Il Comune di Manfredonia, in accordo con Ase s.p.a., nell’ambito della campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata “Manfredonia è casa nostra, amiamola tutti insieme”, finanziata dall’accordo ANCI-Conai, ha adottato e messo a disposizione dei cittadini Junker app, una app che riconosce con un solo clic il rifiuto e informa i cittadini su come differenziarlo secondo le regole del territorio in cui si risiede.

Junker è molto semplice da utilizzare: è sufficiente scansionare il codice a barre del prodotto o dell’imballaggio, che sarà riconosciuto grazie a un database interno di oltre 1 milione di prodotti identificati, e seguire le istruzioni circa la corretta modalità di differenziazione dei materiali che lo compongono. Quindi la app sarà in grado di comunicare all’utente, ad esempio, come smaltire i sacchetti dei biscotti, i RAEE, le confezioni di caffè, le bottiglie in pec oppure il tetrapak, che in alcune regioni si smaltisce con la carta e in altre con la plastica. La novità è stata presentata la scorsa settimana alla città dal sindaco Gianni Rotice, dall’assessore alla transizione Ecologica Giuseppe Basta e dal presidente di ASE Michele Centola.

La app, disponibile sia per smartphone android sia per dispositivi apple, è gratuita e consente al Comune di Manfredonia e ad ASE di comunicare, attraverso semplici messaggi, ai cittadini informazioni utili, come l’ubicazione dei punti di raccolta, il calendario del porta a porta o il conferimento dei rifiuti speciali.

Junker, che è tradotta in 12 lingue, è accessibile ai non vedenti. E, grazie a un database interno di oltre 1 milione e 800 mila prodotti, è la guida alla raccolta differenziata più accurata d’Europa. Se tuttavia dovesse capitare che non riconosca il prodotto, l’utente può scattargli una foto, trasmetterla all’app e ricevere in pochi minuti le informazioni per conferirlo correttamente. La referenza sarà poi aggiunta al database, valorizzando così la collaborazione dei cittadini.

Il riconoscimento degli imballaggi è solo uno dei tanti servizi di Junker, che riunisce in un’unica app tanti diversi strumenti. Al suo interno i cittadini troveranno infatti quiz per imparare sì a differenziare, ma anche a ridurre i propri rifiuti, mappe di tutti i punti di raccolta e le buone pratiche di economia circolare presenti sul territorio.

“Junker si inserisce nel percorso di avvicinamento dell’Amministrazione comunale ai cittadini, rendendoli protagonisti e non spettatori della crescita di Manfredonia, città sempre più al passo con i tempi” – spiega il sindaco Gianni Rotice – “Digitalizzare vuol dire facilitare e migliorare i servizi per gli utenti, da rendere più consapevoli e sensibili ai temi del decoro urbano e dell’ambiente. Fare di più e meglio la raccolta differenziare si può e si deve e, attraverso ASE SpA, stiamo colmando anche quel gap informativo e di feeling con la cittadinanza che rappresenta il valore aggiunto per raggiungere maggiori e migliori quantità di differenziata, a beneficio dell’ambiente, del decoro e delle spese necessarie a smaltire i rifiuti. Non poteva esserci migliore strumento di una facilissima app con le risposte sempre pronte a portate di smartphone. Ora non abbiamo più scuse; tocca a tutti noi, insieme, fare la differenza per il bene di Manfredonia”.