Bari – Storico psichiatra e psicoterapeuta dell’Azienda Sanitaria Locale di Capitanata, Pettolino è stato Direttore del Dipartimento di Salute Mentale. Una carriera e una vita interamente dedicate all’assistenza e cura delle persone con disagio psichico della provincia di Foggia.

La cerimonia di intitolazione si terrà sabato 01 luglio 2023 alle ore 17,30 presso la sede del Servizio, in via Sannicandro n. 28. Saranno presenti il Direttore Generale della ASL Foggia Antonio Nigri e i sindaci di San Marco in Lamis Michele Merla, di San Nicandro Garganico Matteo Vocale, di San Giovanni Rotondo Michele Crisetti e di Rignano Garganico Luigi Di Fiore.

La cerimonia proseguirà, a partire dalle ore 18,30, nella Biblioteca comunale di piazza Carlo Marx dove colleghi, familiari e amici ricorderanno la figura di Antonio Pettolino.

Uomo straordinario sia sotto il profilo umano che professionale, Tonino, come lo chiamavano tutti, è stato tra i primi ad introdurre nella Provincia di Foggia il modello della psichiatria di comunità e della psichiatria sociale.

Nel 1984 avviò il primo Servizio Pubblico di Psichiatria Territoriale (Centro di Igiene Mentale) nel Comune di San Marco in Lamis.

Nel 1993 contribuì all’attivazione del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura nell’Ospedale “Umberto I” di San Marco in Lamis (poi trasferito presso l’Ospedale di San Severo), divenendone il Primario.

Questa fu una delle prime esperienze, a livello nazionale, di unità operativa “no restraint” in cui, vietata ogni forma di contenzione fisica, si pratica costantemente l’umanizzazione delle cure e delle relazioni tra operatori ed utenti.

Tonino Pettolino ha dedicato la sua vita a svolgere il proprio lavoro con passione e dedizione e ha inteso la professione come una missione.

Durante il lungo periodo di servizio reso alla comunità è riuscito a stabilire con i pazienti un rapporto non solo professionale e di fiducia, ma anche affettivo.

Anche dopo il pensionamento ha continuato a partecipare alla vita di Comunità, lottando contro lo stigma, il pregiudizio e l’esclusione sociale delle persone con malattia mentale.

Antonio Raimondo Pettolino è venuto a mancare il 23 ottobre 2020 all’età di 72 anni.