Chat con coltelli e molotov, otto perquisizioni

(ANSA) – MILANO, 29 GIU – La Polizia Postale e la Digos hanno effettuato otto perquisizioni coinvolgendo minorenni in diverse città italiane, tra cui Avellino, Lecce, Milano, Pisa, Sassari, Nuoro e Treviso.

Queste azioni sono state intraprese in seguito alla scoperta di alcuni gruppi su Telegram, in cui gli adolescenti condividevano le loro esperienze riguardo ad armi, principalmente coltelli, pistole a salve e armi softair, nonché esplosivi fatti in casa come le ‘molotov’.

La Polizia di Stato ha confermato questa informazione. Secondo quanto riportato in un comunicato ufficiale: “All’interno delle chat, gli utenti affermavano di portare con sé coltelli e, talvolta, pistole a salve o armi softair. Inoltre, condividevano foto e video che mostravano armi da taglio, da fuoco e da softair, sia in esposizione che durante l’utilizzo effettivo. Durante le discussioni su Telegram, chiedevano informazioni e consigli su come fabbricare molotov, esplosivi e detonatori, e pubblicavano anche foto degli ordigni realizzati.” (ANSA)