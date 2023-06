Emergenza rifiuti nel Foggiano. “Lavoratori in condizioni estreme”

FOGGIA – L’estate è appena iniziata e, purtroppo, ci troviamo di fronte ad un’ennesima emergenza rifiuti nella provincia di Foggia. E la situazione attuale, con l’afflusso di turisti in aumento, rischia di peggiorare ulteriormente.

Da ieri, decine di camion carichi di rifiuti sono bloccati davanti all’impianto di biostabilizzazione di Passo Breccioso, destinazione dei rifiuti provenienti da molti comuni del Foggiano.

La gravità della situazione è evidente e gli autisti delle varie aziende presenti sul territorio sono costretti a lavorare in condizioni estremamente difficili a causa del caldo intenso e della mancanza di servizi igienici. Allo stesso tempo, i Comuni non sono in grado di svolgere regolarmente la raccolta differenziata nelle città, con il conseguente accumulo di spazzatura per le strade.

Una situazione insostenibile che ormai si ripete troppo spesso. I cittadini e i lavoratori non possono essere costretti a sopportare tali difficoltà.

Il Segretario Generale FP CGIL Foggia Angelo Ricucci unitamente ai Coordinatori provinciali Massimo Campanaro e Michele Corsino denunciano quanto sta accadendo e chiedono chiarezza sulle responsabilità di questa emergenza, esigendo una risposta chiara riguardo all’accordo siglato tra AGER e Progetto Ambiente presso la Prefettura nei mesi scorsi.

“È responsabilità delle istituzioni locali e regionali trovare una soluzione definitiva al problema dei rifiuti. Non possiamo più accettare che i cittadini e i lavoratori siano lasciati in balia di una circostanza che si ripete ciclicamente”, dichiarano.

La FP CGIL Foggia si impegna a monitorare da vicino la situazione e a sostenere i lavoratori che operano nel settore dei rifiuti, costretti a lavorare in condizioni estreme e ad affrontare le difficoltà legate a questa emergenza. “Rivolgiamo, infine, un accorato appello al Prefetto di Foggia ad assumere un ruolo attivo e coordinativo nell’affrontare questa emergenza, coinvolgendo tutte le parti interessate”.