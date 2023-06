Europei, Luigi Samele è argento nella sciabola maschile a squadre

FOGGIA – Non riesce la doppietta d’oro all’Italia nella prima giornata dedicata alle prove a squadre ai Giochi Europei 2023 in corso di svolgimento a Cracovia. Dopo il titolo delle fiorettiste, è arrivata una bella medaglia d’argento da parte degli sciabolatori. Oro alla Francia, che si è così presa la rivincita per la sconfitta nel fioretto.

Un argento comunque molto importante per il quartetto azzurro (Luca Curatoli, Luigi Samele, Michele Gallo e Matteo Neri), con l’Italia che ottiene punti pesanti nel cammino di qualificazione olimpica. La finale è stata molto combattuta con l’Italia che si è trovata avanti di una stoccata prima dell’ultimo assalto.

Purtroppo Samele ha ceduto a Patrice, con la Francia che si è imposta per 45-42.

Gli azzurri hanno cominciato il loro cammino con il netto successo contro la Slovenia per 45-14. Un momento chiave, anche per l’intera stagione e per il percorso olimpico, è stata la vittoria contro la Romania nei quarti di finale per 45-44 all’ultima stoccata.

Una sfida soffertissima, con Samele che si è fatto rimontare nell’ultimo assalto, ma che poi ha avuto la freddezza di mettere la quarantacinquesima e decisiva stoccata.

In semifinale l’Italia ha poi battuto la Germania con il punteggio di 45-34, riuscendo a fare sua la sfida soprattutto negli ultimi due assalti. I tedeschi si sono poi consolati vincendo la medaglia di bronzo, battendo nella finalina l’Ungheria con il punteggio di 45-28. Lo riporta il sito oasport.it.

Foto e testo : Federazione italiana scherma