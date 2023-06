Festival delle Terre d’Acqua: annunciati i premiati del Re Manfredi

MANFREDONIA (FOGGIA) – La Fondazione Re Manfredi ritorna ad animare Manfredonia con la terza edizione del Festival delle Terre d’Acqua, il progetto culturale di bellezza e creatività impegnato nello sviluppo, nella tutela e nella promozione del territorio del Gargano e della Puglia. Il Festival, in programma venerdì 7 e sabato 8 luglio2023, proporrà la terza edizione del Destination Marketing Awards e la trentesima edizione del Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi.

I due appuntamenti, in un dialogo unico e condiviso, metteranno al centro le energie, i talenti e le competenze dei figli della nostra terra, non dimenticando la valorizzazione delle risorse naturali, la tutela dei diritti e della legalità, intesa come strumento di libertà dall’oppressione della criminalità organizzata e della corruzione.

Il Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi, in programma sabato 8 luglio in Piazza Falcone e Borsellino a Manfredonia e condotto dagli attori Vincenzo De Michele e Stefania Benincaso, premierà svariate eccellenze del territorio selezionate dal comitato scientifico presieduto da Andrea Prencipe (rettore dell’Università Luiss Guido Carli) e composto da Nicola Tattoli (fondatore dell’associazione “Pugliesi a Milano”) e Rocky Malatesta (esperto di turismo).

Stefania Benincaso (fonte: rec24)

Quindici professionisti del campo della cultura, dell’economia, delle arti e del sapere verranno premiati e racconteranno le loro esperienze e le loro idee.

Per le legalità – eccezionalmente nella serata di venerdì 7 luglio – premio speciale a Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Per l’economia premio a Matteo Fusilli, managing director di Renault Italia, per l’imprenditoria a Matteo La Torre e per la valorizzazione agroalimentare a Rosso Gargano.

Per il digital spazio a Saverio Schiano, senior partner manager di Pinterest, mentre per il management il premio verrà consegnato ad Antonella Lauriola, chief operating officer di Moleskine. Per le politiche culturali e turistiche ad Aldo Patruno, direttore del dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia, per le città pugliesi virtuose a Toni Matarrelli, sindaco di Mesagne, per lo sviluppo di competenze al Grant Office UniFg, mentre per la medicina il riconoscimento andrà al Gruppo di lavoro multidisciplinare Spina Bifida – coordinato dal Dott. Giuseppe Cretì – dell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza.

Infine, per il campo artistico verrà premiato il cantante Albano (ambasciatore della musica e della cultura pugliese nel mondo), l’attore Paolo Sassanelli (per il cinema), l’ex presidente del Teatro Pubblico Pugliese Giuseppe D’Urso (per il teatro), la scrittrice Gabriella Genisi (per la letteratura) e Daniela Giordano, direttrice del Politecnico delle Arti di Bergamo (per l’arte musicale).

La parte artistica e di spettacolo della serata è affidata alle esibizioni dell’Orchestra ICO “Suoni del Sud”, del Maestro Carmine Padula, del cantante Christian Levantaci, dell’attore Ettore Bassi e dei comici Pinuccio e Gianni Ciardo. Il giorno prima, venerdì 7 luglio sempre in Piazza Falcone e Borsellino, appuntamento invece con la terza edizione del Destination Marketing Awards, il riconoscimento all’impegno profuso da svariati professionisti nell’opera di valorizzazione delle destinazioni turistiche territoriali, dal Gargano alla Puglia per arrivare all’intero Sud Italia.

Durante la serata di premiazione, condotta da Stefania Benincaso e Rocky Malatesta, verrà premiato Fabio Viola, videogame designer e producer; Franco Grasso, fra i più importanti revenue manager d’Europa; Nevio D’Arpa, fondatore di “365 giorni nel Salento” e “Salento Review”; Viola Tarantino, esperta di wedding tourism; Carmelo Fanizza, fondatore della Jonian Dolphin Conservation; Matteo Silvestri, presidente dell’Associazione “Trabucchi storici del Gargano”, Michele Solimando, esperto birraio e fondatore di “Rebeers”, Francesco Caizzi, presidente regionale di Federalberghi e Andrea Polimeno e Floriana Guida, presidente e vicepresidente dell’Associazione “Naturalmente a Sud”.

L’appuntamento, una vera e propria réunion pugliese, verrà arricchito dalla partecipazione dell’attore Vincenzo De Michele, del comico Gianni Ciardo, del duo Boccassile e Maretti e del trio composto da Giulio Bianco, Giacomo Casciaro e Michele Bianco che proporranno alcuni brani popolari tratti dal disco “Di zampogne, partenze e poesia”.

«Celebriamo un anno di traguardi. Quella di quest’anno è un’edizione speciale del Premio Re Manfredi, la trentesima. È una ricorrenza che testimonia la costanza e l’impegno della Fondazione Re Manfredi nel valorizzare il talento e la creatività, e nel diffondere l’amore per la nostra meravigliosa terra», dichiara Michele De Meo, presidente della Fondazione Re Manfredi. «Festeggeremo questo traguardo nella cornice del terzo Festival delle Terre d’Acqua, un progetto culturale che un dono della Fondazione alla città di Manfredonia e intento a creare bellezza e libertà, avvicinando il nostro territorio alla conoscenza e alla consapevolezza della sua tutela. Il Festival è l’occasione perfetta per riunirci, per esprimere gratitudine verso il nostro territorio e per celebrare la sua grandezza».