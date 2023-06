Il seminario diocesano Sacro Cuore

Quest’anno l’annuale festa del Seminario, che dal lontano 1963 (quando il quadro, che riproduce la Madonna in preghiera, particolare del Natale del Pinturicchio, fece solenne ingresso e fu intronizzato nella cappellina, da allora intitolata alla “Mater Purissima”) ha scelto la festa della presentazione della Vergine al Tempio come la festa della Vocazione, acquista un contenuto tutto particolare ed unico, non ripetitivo e, pertanto, preziosissimo: il Seminario apre ufficialmente il 100° anniversario di presenza e di servizio nella nostra Chiesa di Foggia-Bovino, e non solo.

Difatti il Seminario, la cui prima pietra benedetta dal Vescovo Mons. Paolo Carta (il padre e fondatore del Seminario fu poi promosso Arcivescovo di Sassari e lasciò la nostra Diocesi nel 1962) fu posta nel 1959, ancora in via di completamento accolse i primi ospiti, 59 seminaristi, l’ottobre del 1961.

Da allora, in questo cinquantennio, sono passati da questo luogo circa 1.300 seminaristi Diocesani e 570 extradiocesani (provenienti dalle Diocesi di Cerignola, Lucera, S. Severo, Troia, S. Angelo dei Lombardi, Termoli), senza contare quei ragazzi e giovani che dal 1970 (anno in cui fu data la possibilità agli esterni di frequentare la nostra scuola) hanno usufruito della Scuola Media e Ginnasio S. Cuore e dal 1985 anche del Liceo Classico interno, scuola allora “legalmente riconosciuta” e dal 2007 “Scuola Paritaria Media e Liceo Classico S. Cuore”.

100 anni di cammino educativo che ha dato alla Chiesa, e non solo di Foggia, n. 40 Sacerdoti (se non ricordo male un certo S. Giovanni Bosco che di “educazione dei ragazzi” e di “vocazioni” se ne intendeva, riferendosi alla percentuale di coloro che arrivano al sacerdozio esprimeva una valutazione di 1 su 100. Stando a questa proporzione la media del nostro Seminario risulterebbe un po’ al di sopra!) e chissà quanti ottimi padri di famiglia e onesti professionisti e cittadini.

In questa celebrazione vogliamo esprimere il nostro grazie al Signore, attraverso Maria – la nostra “Mater Purissima” – per tutto ciò che questo luogo è stato ed ha fatto per la nostra Chiesa di Foggia Bovino e per le Chiese che hanno potuto usufruire del suo delicato lavoro e servizio nel campo vocazionale.

Il grazie a tutti coloro che hanno offerto una parte del loro sacerdozio (soprattutto l’entusiasmo dei loro primi anni) servendo in questo campo educativo tanti ragazzi.

Il grazie perché, nonostante le tante difficoltà a tutti i livelli incontrate, non ha mai smesso la sua attività.

Ci auguriamo che questa peculiare occasione possa essere di stimolo per tanti sacerdoti e tante nostre comunità a riconsiderarlo per la sua preziosità e a “sfruttarne” più adeguatamente la sua presenza.

Non voglio, proprio in questa circostanza, entrare con un certo tono polemico in quelle argomentazioni che evidenziano come nella convinzione di molti (tanti sacerdoti, purtroppo!) il Seminario minore venga considerato una realtà ormai superata e del tutto inutile, se non addirittura dannosa, a livello economico soprattutto…

E il numero molto esiguo dei seminaristi presenti conferma questa facile ed evidente lettura!

Guai a ritenerlo e considerarlo così! Sono convinto che anche con poche presenze, che ci auguriamo possano aumentare anche grazie a questo anniversario, il Seminario è “faro” vocazionale per le nostre comunità e “termometro” della vita vocazionale che in esse si vive!

Tante diocesi, soprattutto del Centro Nord, che hanno deciso di chiudere il proprio Seminario Minore ora si stanno rammaricando, e non poco, per questa scelta fatta e a cui è difficile porre rimedio: chiudere è semplice; riaprire è, se non impossibile, alquanto arduo!

Allora questa circostanza così speciale possa essere di stimolo a tutti, sacerdoti, religiosi/e, consacrati e laici a riconsiderare positivamente questa presenza, ad alimentarne la sussistenza a far ritornare ad essere il Seminario – se mai in questi cent’anni lo sia stato – o a farlo iniziare ad essere centro particolare e speciale delle nostre attenzioni pastorali.

Il programma che si sta svolgendo è ricco di iniziative ed attività vocazionali che servono a far conoscere questa bella realtà grazie all’impegno ed al lavoro eccellente da parte del caro Rettore Don Francesco Gioia è dall’Equipe dell’Ufficio di Pastorale Vocazionale dell’Arcidiocesi di Foggia- Bovino. Infine vi invito a visitare questa bella realtà Diocesana contatto direttamente il Rettore del Seminario al numero di telefono 0881711314 dove visitando il Seminario si può lucrare del dono dell’Indulgenza Plenaria concesso dal Santo Padre Francesco in occasione di quest’ anno giubilare.

A cura di Leonardo Fatigato, Foggia 29 giugno 2023