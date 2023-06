Manfredonia, al porto turistico uno yacht di lusso da 35 mln di dollari

MANFREDONIA (FOGGIA) – E’ attraccato al Porto Turistico di Manfredonia Marina del Gargano il 27 giugno e ripartito ieri il super yacht Toute Sweet, un gioiello da 35 milioni di dollari. Originariamente battezzato come Erica nel 2019, è una testimonianza della maestria superiore di Heesen Yachts. Questo lussuoso yacht di 50 metri trasuda classe e raffinatezza, grazie al suo magnifico design del rinomato Omega Architects. I suoi lussuosi interni, progettati da Mark Whitely Design, possono ospitare 12 ospiti e un equipaggio di 10 persone.

Il valore esorbitante di Toute Sweet Yacht

Il valore stimato di Toute Sweet è di ben 35 milioni di dollari, con costi di gestione annuali di circa 4 milioni di dollari. Come ogni yacht di lusso, il prezzo è influenzato da una serie di fattori, tra cui le dimensioni, l’età, il livello di lusso, nonché i materiali e la tecnologia utilizzati nella sua costruzione.

Cronologia della proprietà illustre: da Bertil Hult a Emad Khashoggi

In origine, il proprietario dello yacht Toute Sweet era il miliardario svedese Bertil Hult , che possedeva anche lo yacht a vela Erica, condividendo somiglianze nella combinazione di colori e nello stile del carattere. Tuttavia, lo yacht ha visto un passaggio di proprietà quando è stato acquistato dall’uomo d’affari saudita Emad Khashoggi che lo ha ribattezzato Toute Sweet. Emad è il figlio di Adil Khashoggi, un precedente proprietario dello yacht Lady Mona K, ora noto come Dancing Hare . Il fratello di Adil, Adnan Khashoggi, era il proprietario del famoso yacht Nabila, attualmente noto come Kingdom 5KR.

