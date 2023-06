I temi di questa settimana: - Operazione Nettuno, Capitaneria di Porto Manfredonia, 22 gli indagati ora a giudizio; - Tonnellate rifiuti sulle spiagge del Gargano, i sindaci scrivono alla Regione; - Dl Assunzioni, cosa cambia per i non idonei? - Turismo estivo 2023 dall'aumento di B&B al caso cartellone estivo Manfredonia; - San Marco in Lamis, l'Auser attiva il 'Taxi sociale '.