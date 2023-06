Parcheggi vicino spiagge, Campo: “Norma per salvare la stagione turistica”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Salvare la stagione turistica in decine di località pugliesi e offrire ai Comuni una soluzione per superare gli oggettivi deficit di competenze tecniche. È il senso della norma approvata dal Consiglio regionale sui parcheggi in prossimità delle spiagge, che ho promosso insieme ad altri colleghi raccogliendo l’appello di sindaci, operatori economici e turisti.