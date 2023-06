San Severo, sequestrati 21 immobili dopo il pugno a Brumotti

FOGGIA – Sono 21 gli immobili abusivi che la Polizia di Stato, in collaborazione con le autorità locali, hanno sequestrato il 29 giugno a San Severo, in provincia di Foggia. Inoltre, 14 persone sono finite sotto indagine per occupazione abusiva di suolo pubblico. L’operazione si inserisce nelle attività investigative che la Squadra Mobile ha concluso tra ottobre e novembre e che hanno portato alla scoperta di un’attività di traffico di sostanze stupefacenti operante in 13 piazze di spaccio in diversi quartieri popolari della zona. Ora sono state tutte smantellate.

Si tratta di una realtà di cui Striscia la notizia si è occupata più volte.

Il 5 ottobre 2021, Vittorio Brumotti si trovava proprio a San Severo per documentare quanto accadeva, quando è stato colpito da un pugno in pieno volto. Un’aggressione che gli è costata un trauma facciale e trenta giorni di prognosi.

San Severo. Gli immobili sequestrati venivano resi impenetrabili e usati per lo spaccio

Secondo chi indaga, in qualche caso le attività illecite avvenivano all’interno di alcuni immobili sottoposti a sequestro preventivo. Le indagini si sono concentrate su una prima serie di fabbricati costruiti sul suolo pubblico, di proprietà del Ministero dei Lavori Pubblici, che non avevano i titoli autorizzativi e senza agibilità. Gli inquirenti sostengono che le 14 persone indagate avrebbero realizzato delle opere murarie abusive che utilizzavano per le attività di vendita della droga.

Inoltre, gli indagati avrebbero reso tali strutture praticamente impenetrabili e per questo è stato necessario servirsi anche di agenti sotto copertura per condurre l’inchiesta. Lo riporta Striscia la notizia.