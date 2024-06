Foggia. Anche per il mese di maggio i dati dell’ aeroporto Gino Lisa ci dicono che il futuro può essere più che roseo come noi del Comitato abbiamo da sempre previsto. I voli commerciali sono stati n 88 , il 12,8% in più rispetto al mese di maggio 2023.

Come già precisato questi sono i dati che fanno più corpo e ci indicano qual è la direzione presa, nonostante i piccoli disturbi fisiologici per ogni aeroporto.

I passeggeri sono stati 4635 , + 22,2% in rispetto a maggio 2023. I voli commerciali complessivi sono stati per i primi 5 mesi dell’ anno 351 , + 14,3% rispetto allo stesso periodo del 2023. I passeggeri sono stati 16.559 , + 21,2% in più rispetto al 2023. Si tenga presente che questi dati sono tutti calcolati senza neanche un volo internazionale, unica pecca al momento che assilla ancora il nostro aeroporto e la sua funzionalità.

Vedremo già dal dato ufficiale di luglio quale potrà essere il risvolto per l’ incoming estivo utilizzando solo Milano, Bergamo e Torino”.

E’ quanto dice in una nota il Comitato Vola Gino Lisa.