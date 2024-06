Foggia. Ama, vivi, impegnati, metti in campo i tuoi piccoli e grandi talenti per la tua comunità. Questo ancora una volta il filo conduttore del Progetto con cui l’ Associazione di Volontariato – Protezione Civile “I Falchi”, unica realtà della Capitanata, è risultata essere tra le vincitrici del bando “Orizzonti Solidali” promosso da Fondazione Megamark.

È il Safety Quad.

Un Quad medicalizzato pronto ad intervenire su terreni disconnessi, con infermiere e soccorritore a bordo, disponibile per il Capoluogo Dauno e non solo.

“E’ stata una grande attesa, fatta di dedizione, passione e spirito di abnegazione, ma alla fine ci siamo riusciti”, ha commentato entusiasta Luigi d’Alessandro, Presidente Associazione “I Falchi A.e.o.p.c. O.D.V. (Associazione Emergenze Operative Protezione Civile – Organizzazione di Volontariato”).

“Perché?”, sollecita il cronista curioso di conoscere il segreto di così tanto successo.

Perché, in questo modo, riusciremo a dare supporto tecnico a persone che potrebbero aver bisogno di aiuto magari su strade disconnesse, in spiaggia, in mare.

Il Safety Quad ci consentirà, ha continuato il Presidente, con contributo ricevuto di poco meno di tredici mila euro, di arrivare con prontezza di riflessi sul posto, conoscendo già cosa bisogna fare in modo attento, oculato e tempestivo.

Un Kit – salvavita con al suo interno: un defibrillatore, una borsa di Pronto Soccorso, una bombola d’ossigeno e tutto l’occorrente per prestare soccorso prima dell’ arrivo del personale sanitario specializzato.

Inoltre, la stessa Associazione organizza periodicamente corsi di B.L.S.D. (Basic Life Support Defibrillation), pediatrici e per adulti.

“Con questi risultati sempre più brillanti per il settore del volontariato, alcune volte preso poco in considerazione, chi si sente di ringraziare?”, ha ancora bonariamente tallonato il cronista.

“Ringrazio l’A.I.C.S. (Associazione Italiana cultura e sport) che da anni si occupa di migliorare, ogni giorno, tramite un’ attività fisica mirata e ponderata, la qualità di vita di persone di ogni età, prevenendo così tante malattie, spesso anche letali per sé e per gli altri, l’A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale) Quadrifoglio di Manfredonia e l’Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Foggia guidato dalla Dirigente Scolastica dottoressa Marialba Pugliese”.

Tutti, ciascuno nel proprio settore di competenza, hanno dato la possibilità di raggiungere questo ambizioso traguardo, lavorando insieme, fianco a fianco. Ma soprattutto, ha voluto sottolineare il Presidente Luigi D’Alessandro con la voce rotta un po’ dall’ emozione e con gli occhi che brillavano di gioia per ciò che stava per dire, il mio grazie più sentito va a tutti i miei volontari. Uomini e donne che ogni giorno rischiano la vita, mettendo in gioco tutto sé stessi, rimboccandosi le maniche, con le unghie e con i denti, pur di salvare vite umane in ogni situazione di emergenza, sia in mare che sulla Terraferma.

“Se volesse lanciare un messaggio alle nuove generazioni, a chi magari ha appena finito gli esami di terza media o la maturità e vuole buttarsi in qualcosa di importante e che lo tenga impegnato allo stesso tempo, quali consigli darebbe?”.

“Mah, guardi, il volontariato in ogni suo ambito è sempre qualcosa che forma e ti forma, personalmente lo faccio da tanti anni, aiuta a crescere come persona, a confrontarsi con gli altri, a conoscere le proprie potenzialità”.

L’importante è che ci si metta sempre in gioco, lavorando insieme, facendo ciò che piace fare, nel miglior modo possibile, per non essere, ha concluso sorridendo lo stesso Presidente, “la solita fiammella sperduta che, con la folata di vento, rischi di spegnersi”.

Marco Bonni