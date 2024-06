Femminicidio Giovanna Frino, la paura della donna: "Ho paura di stare a casa, mi farà qualcosa”

Questo messaggio, fortemente evocativo alla luce di quanto accaduto nel dicembre del 2022, è stato richiamato da una delle sorelle della vittima, testimone indicata dalla Procura (pm Mongielli) nel procedimento penale contro l’imputato, accusato dell’omicidio della moglie con aggravante di premeditazione e maltrattamenti.

“Litigavano sempre, era diventato geloso. La seguiva persino in bagno, sospettando chissà cosa,” ha aggiunto la testimone. Rispondendo alle domande dell’avvocato di parte civile Nicola Marro, la testimone ha delineato un quadro familiare complesso, caratterizzato da comportamenti violenti e persecutori da parte dell’uomo, iniziati dopo che quest’ultimo si era licenziato e vedeva nel lavoro della moglie una “minaccia” alla loro relazione.

Provocazioni, violenze e insulti erano frequenti, anche in presenza delle figlie o di altri familiari. Al termine della deposizione, l’avvocato Marro ha chiesto alla Corte di estrapolare dal cellulare della testimone le chat contenenti i messaggi citati in aula, per inserirli nel fascicolo del dibattimento.

“Era diventato geloso: non voleva che Giovanna andasse a lavorare, non voleva che si vestisse, che sorridesse,” ha raccontato la madre della vittima, altra testimone dell’accusa. La donna ha riferito di essere a conoscenza di vari episodi violenti: “Una volta le scagliò un bicchiere addosso,” ha ricordato. Poche settimane prima del femminicidio, Giovanna le aveva raccontato di un violento litigio: “Se non c’era mia figlia presente, mi staccava la testa.”

La madre aveva più volte consigliato alla figlia di denunciare: “Alla cena di Capodanno, a casa nostra, fece una scenata poco prima di sederci a tavola,” ha raccontato. “Disse che la moglie lo tradiva e che non doveva più andare a lavorare. Poi se ne andò sbattendo la porta. Mia figlia, nonostante tutto, lo accompagnò ad Apricena e poi tornò a casa nostra, a Cerignola. Ma l’anno era iniziato male ed è finito come sappiamo.”

Il processo, in corso davanti alla Corte d’Assise di Foggia (presidente Mario Talani), proseguirà a settembre con l’esame dell’imputato e l’ascolto dei primi testimoni della difesa (avv. Antonio Gabrieli). Le tre figlie della coppia si sono costituite parte civile con l’avvocato Ermenegildo Russo, insieme ad altri familiari di Giovanna (con l’avvocato Nicola Marro) e alle associazioni di tutela e difesa delle donne, Impegno Donna e Filo d’Arianna.

LA VICENDA

Il fatto di sangue è avvenuto il 16 dicembre scorso, intorno alle 12, nell’appartamento di via Saragat ad Apricena, dove la coppia – sposata da circa 20 anni – viveva con le tre figlie, una delle quali presente in casa perché influenzata. La donna è stata uccisa con tre colpi di pistola al petto, esplosi con una calibro 9, legalmente detenuta dall’uomo. Subito dopo il fatto, l’uomo si è barricato in casa, arrendendosi solo dopo una trattativa durata circa 15 minuti con il maresciallo della stazione di Apricena, che lo ha convinto ad aprire la porta. Di Lella non ha mai confessato l’omicidio e dinanzi al gip per l’interrogatorio di garanzia, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Lo riporta FoggiaToday.