Hit estiva dal ritmo travolgente. Ecco "Scusame”, di Pasquale Balzano in duetto con il grande Gianni Vezzosi

Sabato 29 Giugno in uscita alle 14:00 il nuovo brano dal titolo “Scusame”, di Pasquale Balzano in duetto con il grande Gianni Vezzosi – tutto scritto, composto e in parte arrangiato da me (pianoforti e violini). Una hit estiva molto dance dalle sonorità moderne con un ritmo travolgente. “Una grande scommessa è stata riuscire a far cantare il maestro Vezzosi in un contesto moderno ma allo stesso tempo valorizzando il suo stile di sempre da grande fuoriclasse”.

“È doveroso ringraziare per questo progetto Cinecanto GF Record di Peppe Furio, ma soprattutto Miky Furio che è stato essenziale per il progetto e Carlo Bagli per gli arrangiamenti”.

Pasquale Balzano cantautore 28 anni di Ordona (FG) canta da quando era bambino ma solo nel 2021 pubblica il mio primo singolo “stamme vicino”. A seguire tanti altri singoli tutti scritti e musicati dallo stesso, arrangiati da vari arrangiatori di successo come Mario Parise e TempoXso. “I miei pezzi variano dal pop al trap per poi passare al raggae ed il raggeton. Scrivo in italiano ed in lingua napoletana”.