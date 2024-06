L’incidente è avvenuto intorno a mezzanotte e mezza, poco dopo la barriera ovest di Milano, precisamente in prossimità di Binasco. Uno dei veicoli trasportava una famiglia composta da cinque persone, inclusi i due bambini di cinque e tre anni. L’altro veicolo aveva a bordo due persone. Le circostanze esatte che hanno portato allo scontro devono ancora essere chiarite.

Sul luogo dell’incidente sono stati inviati sei ambulanze dalla centrale operativa dell’Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). I soccorritori hanno immediatamente prestato le prime cure mediche. Fortunatamente, nessuno dei feriti versa in pericolo di vita. Il bambino di tre anni è stato trasportato in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con codice giallo, mentre gli altri feriti sono stati distribuiti tra i pronto soccorso di Milano e Pavia, anch’essi in codice giallo. Anche la bambina di cinque anni è stata trasportata con la stessa gravità.

Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi per determinare l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. I vigili del fuoco hanno operato per garantire la sicurezza dell’area. A causa dell’incidente, il tratto di autostrada interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli coinvolti.

Lo riporta fanpage.it