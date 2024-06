Manfredonia. I “ruoli di Governo” sono otto. 7 gli assessorati, 1 per la Presidenza del Consiglio comunale. Le “forze” che hanno contribuito all’elezione di La Marca sono 6. Ognuna con le proprie aspirazioni, richieste e velleità. Chi non indietreggia per un posto in Giunta, chi preferirebbe la Presidenza del Consiglio, chi probabilmente guarda con diffidenza le modalità con le quali è partita l’Amministrazione comunale.

Un Domenico Marca che, come previsto, osserva le logiche dei partiti e le esigenze innanzitutto dei “capibastone”.

Ricostruendo l’intera questione.

Così l’esito del primo turno delle Amministrative di Manfredonia, relativamente alle forze politiche dell’attuale maggioranza:

LA MARCA DOMENICO Voti 12.606 46,64% LISTA VOTI PERCENTUALE PARTITO DEMOCRATICO 3.918 15,01% MANFREDONIA PROGETTO POPOLARE 2.328 8,92% MOLO 21 CAMBIAMO ROTTA 2.052 7,86% CON MANFREDONIA 1.916 7,34% MANFREDONIA CIVICA 1.289 4,94% LA MARCA SINDACO-EUROPA VERDE 1.222 4,68%

Ora il Partito Democratico, su input innanzitutto di Paolo Campo, spinge per 3 assessorati. Come risaputo, all’esito del primo turno, 5 sono i consiglieri eletti del PD. I possibili 3 assessorati farebbero entrare in Consiglio il 6°, il 7° e l’8° della lista. Dunque i primi 3 non eletti. Si ipotizza che per qualcuno (Campo?) sarebbe fondamentale “ripescare” in Consiglio l’avv. Raffaele Caputo (8° della lista del Pd al primo turno), già segretario del Partito Democratico.

Dunque, dei 7 assessorati disponibili, 3 dovrebbero andare al PD. A questo punto ne resterebbero 4 da assegnare oltre la Presidenza del Consiglio.

Progetto Popolare spingerebbe quantomeno per due assessorati. Uno spetterebbe a Francesco Schiavone (ipotesi: attività produttive), che da giorni sta “affiancando” il neo sindaco La Marca e sarebbe entrato in contrasto con altri referenti della Maggioranza. Schiavone viene descritto come “diffidente” in merito all’evoluzione e alle scelte per la Giunta. Schiavone potrebbe anche essere ricevere la delega ai Grandi eventi, ma da consigliere comunale.

Ancora. A questo punto (con 2 assessorati a Progetto Popolare e 3 al PD) mancherebbero 2 assessorati da assegnare, oltre la Presidenza del Consiglio.

Molo 21, movimento di riferimento del sindaco La Marca (candidato in primis da Giovanni Mansueto e Franco La Torre), chiede un altro assessorato. Spetterebbe proprio a Mansueto, un cd “esterno”.

Poi la posizione dell’ex candidato a sindaco (nel 2021) Gaetano Prencipe. Si starebbe optando per la Presidenza del Consiglio comunale. “Ma chi se la sente di dirlo e di chiederlo a Gaetano?”, dice una fonte a StatoQuotidiano.it.

Siamo a 1 assessorato da assegnare e poi c’è il nodo Presidenza del Consiglio comunale. Con Prencipe, altre opzioni sono: Michele Iacoviello (di Molo 21), Rita Valentino (“regina” di preferenze nel PD, che avrebbe glissato per il ruolo da assessore), Maria Teresa Valente, che preferirebbe in ogni modo l’assessorato (cultura), e Michela Quitadamo di Molo 21. In 5 dunque per il ruolo.

Per il 7° assessorato: per il cd “Ambiente” sta spingendo Alfredo De Luca, primo per le preferenze nella lista civica Europa Verde, La Marca sindaco. L’altro assessorato lo richiede Manfredonia Civica, in favore di Mangano (allo sport), su spinta e volontà di Giuseppe La Torre.

Nessuna possibilità di destinare i consiglieri o altri all’Ase SpA. Per la partecipata in house del Comune si procederà con curriculum, avvisi pubblici ed esperienza.

Previsto intanto la prossima settimana un incontro, alla presenza naturalmente del sindaco La Marca, tra i referenti della Maggioranza. Nuova Giunta entro il 9 luglio? Potrebbe accadere.