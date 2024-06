Il procuratore aggiunto Cesare Parodi, nella sua requisitoria riportata da La Repubblica, ha descritto il caso come uno dei più drammatici mai visti in quattro anni e mezzo di attività nella tutela delle fasce deboli. Ha paragonato le condizioni del ragazzo a quelle viste nei campi di concentramento, affermando che sarebbe morto entro poche ore se non fosse stato soccorso.

Il giovane era coperto di lividi, con vermi che gli uscivano dalle orecchie. Arrivato in ospedale in stato di incoscienza e gravemente malnutrito, i medici non erano certi di poterlo salvare. Dopo due mesi di ricovero, è stato trasferito in una comunità alloggio.

Secondo l’accusa, il ragazzo, affetto da ritardo mentale, era stato sottoposto a violenze, costretto a letto con cinghie, privato di cibo e tenuto in condizioni igieniche disastrose. Questo trattamento aveva portato alla grave situazione clinica riscontrata il 7 agosto 2021.

I vicini avevano testimoniato di averlo visto rovistare nella spazzatura per cercare cibo. La madre si era difesa dicendo che usciva per lavorare e che il compagno doveva occuparsi del figlio. Tuttavia, il tribunale ha condannato entrambi per maltrattamenti e lesioni, sospendendo la potestà genitoriale della madre e ordinando una provvisionale di 25 mila euro per il ragazzo.

Lo riporta RaiNews.