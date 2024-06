Estate 2024: 29 milioni di italiani pronti a partire, con un budget pro capite in crescita

Secondo il Focus sulle vacanze estive dell’Osservatorio Turismo Confcommercio, tra giugno e settembre saranno ben 29 milioni gli italiani che partiranno per uno o più viaggi, con un budget pro capite di 1.190 euro. Questo rappresenta un aumento del 10% rispetto al 2023. L’indice di fiducia dei viaggiatori si attesta a 72 su 100, mostrando un incremento di 2 punti rispetto allo scorso anno e di 1 punto rispetto al 2019, prima della pandemia.

Questi dati segnano un trend positivo per il turismo interno, indicando un possibile anno da record anche per la domanda nazionale, dopo un lungo periodo di tiepidezza nelle vacanze tra i connazionali, che era distante dalle eccellenti performance dei flussi turistici esteri diretti in Italia. Tuttavia, il clima resta una variabile da considerare, potenzialmente influenzando i programmi di vacanza.

La spesa media prevista pro capite varia nel corso dell’estate: 630 euro a giugno, 750 euro a luglio, 910 euro ad agosto (il mese con più vacanze lunghe) e 760 euro a settembre. Riguardo alle sistemazioni, oltre il 40% degli italiani sceglierà le classiche strutture turistico-ricettive come alberghi, villaggi vacanza, campeggi e resort, mentre un 14% opterà per seconde case o l’ospitalità presso amici e parenti, percentuale che sale al 17% per le vacanze più lunghe.

Per quanto riguarda le destinazioni, il 58% dei viaggiatori preferirà restare in Italia, mentre il restante 42% si dividerà tra destinazioni nazionali e estere. Le mete balneari sono le più gettonate (24%), soprattutto per le vacanze più lunghe, seguite dalla montagna (13%), dalle città e dai luoghi d’arte (entrambi all’11%).

Le regioni italiane più ambite includono Trentino Alto Adige, Toscana, Sardegna, Puglia, Sicilia e Emilia Romagna, ognuna con caratteristiche e attrattive che le rendono ideali per diverse tipologie di vacanze. All’estero, le destinazioni europee come Grecia, Spagna e Francia rimangono le più popolari per gli italiani durante l’estate.

