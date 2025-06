La Pallone d’Oro è sotto osservazione in ospedale. Lo staff rassicura: “Situazione sotto controllo, ma l’attesa è piena di apprensione. La squadra la aspetta”

A pochi giorni dall’inizio degli Europei femminili in Svizzera, la nazionale spagnola di calcio è scossa da una notizia che ha lasciato senza fiato tifosi e appassionati: Aitana Bonmatí, due volte Pallone d’Oro e simbolo del calcio femminile mondiale, è stata ricoverata per una forma di meningite virale.

La 27enne centrocampista del Barcellona ha accusato i primi sintomi giovedì scorso, mentre si trovava in ritiro con la squadra. Dopo una serie di controlli medici, è stata presa la decisione di procedere con il ricovero ospedaliero. La stessa calciatrice ha voluto tranquillizzare i fan postando una foto su Instagram dal letto d’ospedale, mentre seguiva in diretta l’amichevole della Spagna contro il Giappone.

“Parlare di meningite può spaventare, ma la situazione è sotto controllo”, ha dichiarato in conferenza stampa la commissaria tecnica Montserrat Tomé. “Aitana è una giocatrice fondamentale per il nostro gruppo, e faremo di tutto per averla con noi. La aspetteremo il più a lungo possibile, compatibilmente con la sua salute”.

Meningite virale: meno grave, ma non da sottovalutare

La meningite virale è una forma meno aggressiva rispetto a quella batterica e nella maggior parte dei casi si risolve in pochi giorni senza gravi conseguenze. Tuttavia, richiede attenzione e monitoraggio, specialmente in un contesto come quello di una competizione internazionale, dove il rischio di contagio – seppur limitato – impone protocolli sanitari rigidi.

La Federazione spagnola ha confermato che sono state avviate tutte le procedure di prevenzione, compresi test e controlli sui contatti recenti di Bonmatí. “Al momento non ci sono altri casi sospetti – ha precisato un portavoce – e la partenza per la Svizzera resta confermata come da programma”.

Un’assenza pesantissima in vista degli Europei

Aitana Bonmatí è molto più che una semplice pedina nello scacchiere della Spagna. È la leader tecnica e carismatica di una generazione d’oro del calcio femminile iberico. Campionessa del mondo nel 2023, ha trionfato nei più prestigiosi premi individuali: due Palloni d’Oro consecutivi, e due titoli di Fifa Women’s Player of the Year nel 2023 e 2024. Con il Barcellona, ha conquistato tutto, dalla Liga alla Champions League, diventando il volto più riconoscibile del calcio femminile europeo.

La sua eventuale assenza dall’Europeo sarebbe un duro colpo non solo per la Spagna ma per l’intero torneo, che punta proprio sulle grandi protagoniste per attrarre pubblico, media e sponsor. “Aitana è una combattente – ha detto la compagna di squadra e capitana Irene Paredes – Siamo tutte con lei. La aspettiamo”.

Ritiro blindato e clima teso: il gruppo cerca serenità

Il gruppo squadra è rimasto in ritiro, in un clima di comprensibile tensione. La Federazione ha vietato contatti esterni e ridotto gli accessi ai media. I medici sono in costante contatto con lo staff dell’ospedale dove è ricoverata Bonmatí. Non si conoscono i tempi esatti del suo recupero: le prossime 48 ore saranno decisive per valutare una possibile convocazione, anche in extremis, nel caso in cui le sue condizioni migliorassero rapidamente.

La reazione dei tifosi e del mondo sportivo

Sui social, il sostegno alla calciatrice è stato immediato. Migliaia i messaggi di auguri da fan, compagne di squadra, avversarie, ex allenatori e grandi nomi dello sport internazionale. “Forza Aitana, torna presto in campo!”, ha scritto su X (ex Twitter) Alexia Putellas, sua compagna nel Barcellona e in nazionale. Il mondo del calcio ha risposto compatto, consapevole dell’importanza di Bonmatí non solo come atleta, ma anche come simbolo di una rivoluzione positiva nel calcio femminile.

Un Europeo tutto da scrivere

Nel frattempo, la nazionale spagnola si prepara a debuttare mercoledì 3 luglio in Svizzera. Il cammino comincerà contro la Norvegia, in un girone che include anche Svizzera e Belgio. Una competizione in cui la Spagna, campione del mondo in carica, parte tra le favorite. Ma il destino della Roja femminile sembra ora intrecciato con quello della sua stella più luminosa.

La speranza di tutti è che Aitana Bonmatí possa tornare presto in salute e, perché no, anche in campo. Con il sorriso che l’ha sempre contraddistinta e la grinta che l’ha resa un’icona globale.

