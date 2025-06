Il malcontento cova da tempo, ma ora esplode in modo clamoroso. A Cerignola, il Comitato Commercianti e Partite IVA – che raccoglie 92 esercenti locali – ha diramato un comunicato dai toni durissimi contro l’Amministrazione comunale, accusata di “voler azzerare il commercio cittadino”. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, secondo i rappresentanti del Comitato, è stata l’approvazione dell’aumento della TARI, la tassa sui rifiuti, che arriva in un contesto già giudicato critico dai piccoli imprenditori locali.

Un aumento contestato: “Servizio inefficiente”

Al centro delle critiche c’è l’ultimo ritocco verso l’alto della TARI, deliberato dalla maggioranza consiliare. Una decisione che ha suscitato indignazione tra gli esercenti, che lamentano non solo l’aggravio fiscale, ma anche la scarsa qualità del servizio di raccolta dei rifiuti. “Un sistema – si legge nella nota del Comitato – più volte oggetto di contestazioni da parte degli operatori e che continua a mostrare inefficienze evidenti. Non è accettabile che a fronte di un servizio che peggiora si chiedano ulteriori sacrifici economici”.

Pedonalizzazioni e piste ciclabili nel mirino

Ma l’aumento della TARI è solo l’ultimo elemento di un mosaico di scelte urbanistiche e politiche che il Comitato definisce “scellerate” e “imposte dall’alto senza ascoltare le categorie produttive”. Nel mirino finiscono anche le recenti iniziative urbanistiche adottate dall’Amministrazione, tra cui la realizzazione dell’isola pedonale e della pista ciclabile lungo il corso cittadino. “Decisioni – scrivono i commercianti – attuate in maniera frettolosa, senza un vero piano di impatto economico, e che hanno limitato la fruibilità delle aree commerciali, rendendo più difficile l’accesso alle attività e disincentivando gli acquisti”.

Preoccupazioni per il progetto “Area Grandi Eventi”

Ancora più accese le critiche nei confronti della proposta, finora non formalizzata, di realizzare un’“Area Grandi Eventi” in una zona ancora non meglio definita. Secondo il Comitato, questo progetto rischia di diventare un polo attrattivo alternativo che svuoterebbe ulteriormente il centro cittadino, già messo alla prova dalla crisi economica, dalla concorrenza online e dalle mutate abitudini dei consumatori.

“La creazione di un grande contenitore commerciale e di intrattenimento fuori dal centro – denunciano – comporterebbe un vero e proprio collasso per le attività storiche di Cerignola, portando alla desertificazione del cuore pulsante della città”.

“Caccia ai fondi PNRR, ma a che prezzo?”

Il sospetto, espresso chiaramente nella nota, è che tutte queste iniziative siano motivate dal desiderio dell’Amministrazione di accedere ai fondi del PNRR, senza però una visione strategica coerente. “Sembra che l’unico obiettivo sia quello di ottenere i finanziamenti, anche a costo di progettare opere scollegate tra loro e senza reale utilità per la comunità, che anzi rischiano di danneggiarla”.

L’appello: “Serve un cambio di passo”

Il Comitato lancia infine un appello al dialogo e alla trasparenza: “Chiediamo che si apra un confronto vero, costruttivo e non solo di facciata. Le categorie produttive non possono continuare a subire decisioni che incidono direttamente sulla sopravvivenza delle proprie attività senza essere minimamente coinvolte nei processi decisionali. Serve un cambio di rotta immediato, prima che sia troppo tardi”.

Il clima a Cerignola si fa sempre più teso. In una città in cui il commercio rappresenta una delle colonne portanti dell’economia locale, il braccio di ferro tra operatori economici e Amministrazione rischia di trasformarsi in un conflitto aperto. E mentre la politica difende le proprie scelte in nome dell’innovazione urbana e della sostenibilità, i commercianti temono di restare schiacciati sotto il peso di tasse crescenti e progetti calati dall’alto.

