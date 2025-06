Il tribunale del Riesame di Bari ha modificato la misura disposta per il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini. Al posto degli arresti domiciliari, è stata confermata una sospensione per un anno dall’esercizio del pubblico ufficio, con l’aggiunta di un divieto di dimora nei locali di Palazzo di città. Si tratta, di fatto, di un divieto di avvicinamento al Comune.

Attuazione pratica della misura

Secondo l’avvocato difensore, Mario Malcangi, il provvedimento “sarà notificato a breve”. Si tratta di “una sorta di divieto di avvicinamento al Comune”, la cui applicazione concreta sarà definita nei prossimi giorni. “Siamo soddisfatti perché vuol dire che è stata accolta parte della tesi difensiva”, ha aggiunto il legale.

Tempi e motivazioni

Le motivazioni della decisione saranno rese note fra circa 45 giorni. In quella sede si potrà meglio comprendere il quadro giuridico alla base del provvedimento e le ragioni che hanno determinato lo spostamento dalla custodia cautelare alla misura interdittiva.

Accuse e posizione della difesa

Minervini era stato arrestato il 4 giugno nell’ambito di un’inchiesta che ipotizza la concessione di appalti in cambio di voti. Tuttavia, secondo i suoi legali, non sono state mantenute misure cautelari per i reati più gravi contestati: presunta turbativa d’asta – in particolare per l’appalto “porta futuro” – depistaggio e corruzione ansa.it. L’altro difensore, Tommaso Poli, ha dichiarato: “Restiamo convinti che anche le residue imputazioni provvisorie possano essere ulteriormente chiarite, con la piena dimostrazione della corretta condotta del sindaco”.

Lo riporta Ansa.it