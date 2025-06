Per la prima volta, una bambina di appena sei mesi è stata salvata grazie a un doppio trapianto: una parte del fegato donata dalla madre e l’autotrapianto della vena giugulare.

La piccola, nata a fine dicembre e affetta da una rara malformazione delle vie biliari, era giunta ad aprile al Pronto soccorso in condizioni critiche per uno scompenso epatico, tanto gravi da rendere impossibile qualsiasi intervento chirurgico correttivo.

Dopo venti giorni di attesa per un organo da un donatore deceduto, la situazione del fegato si è aggravata in modo irreversibile. A quel punto, la madre 32enne ha scelto di donare una parte del proprio fegato per salvarle la vita. L’operazione, durata 13 ore, è stata eseguita dal professor Renato Romagnoli del Centro Trapianto Fegato.

Il decorso postoperatorio procede positivamente: la madre è stata già dimessa, mentre la bambina, le cui condizioni sono in rapido miglioramento, ha iniziato la fase di riabilitazione nutrizionale sotto la supervisione del Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino, diretto dalla professoressa Franca Fagioli.

Lo riporta rainews.it