Manfredonia, Angelo Riccardi: "Vannacci al Sud: ci può salvare solo Gesù"

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Il generale è arrivato anche qui. Con lo sguardo fiero, il petto gonfio e il manuale del perfetto italiano medio sotto il braccio.

Tappa in provincia di Foggia: strette di mano, selfie, e un’aria da “adesso vi spiego io come si fa l’Italia”.

Peccato che al Sud l’Italia la facciamo da decenni con le pezze. Tra sanità che arranca, scuole dimenticate e treni che sembrano carri bestiame, ci mancava solo lui: Vannacci, in missione patriottica.

Ha parlato di merito, ordine, identità. Tutte cose bellissime, se non sembrassero uscite da un bignami del ventennio.

Qui però le priorità sono altre: lavoro, diritti, dignità. E magari qualche autobus che arrivi in orario.

Per questo, davanti a tanto ardore nazional-pop, a qualcuno è scappata una battuta diventata titolo: “Ci può aiutare solo Gesù”.

Che forse non risolverà tutto, ma almeno non ci tiene comizi in mimetica. Palombella Rossa”

Lo riporta l’ex sindaco di Manfredonia Angelo Riccardi.