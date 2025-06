Manfredonia (Foggia) – Una notte di paura e preoccupazione quella vissuta dai cittadini di Manfredonia, dopo che diverse automobili sono state date alle fiamme nel quartiere Antiche Mura.

L’incendio si è verificato nella notte, provocando grande spavento tra gli abitanti delle zone coinvolte.

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco e le forze di polizia, che stanno attualmente indagando sulle cause dell’incendio.

Le autorità stanno analizzando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza per capire se si sia trattato di un episodio di autocombustione o di una volontaria azione dolosa, volta forse a intimidire o a risolvere un conto sospeso.

Per fortuna, non si registrano feriti o danni alle persone, ma il timore tra i residenti rimane alto.

La presenza delle fiamme ha infatti generato un forte senso di insicurezza tra gli abitanti della zona.

Il sindaco Domenico La Marca ha espresso la propria preoccupazione attraverso un messaggio pubblico, sottolineando come episodi del genere siano segnali allarmanti di una criminalità ancora attiva sul territorio.

“Se non si fa nulla, la mafia e la criminalità organizzata trovano terreno fertile per rafforzarsi”, ha dichiarato il primo cittadino.

La Marca ha inoltre evidenziato l’importanza della partecipazione civica e della responsabilità delle istituzioni nel contrastare ogni forma di illegalità.

L’appello del sindaco è rivolto a tutta la comunità: ognuno deve fare la propria parte per mantenere viva l’attenzione e rafforzare il senso di sicurezza collettiva.

“Ci auguriamo tutti che si sia trattato di una ‘combinazione’ di autocombustioni, in via a Antiche.Mura e in via Di Vittorio”