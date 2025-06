Manfredonia, doppio incendio d’auto: intervengono i soccorsi

Manfredonia, 28 Giugno 2025. Nella serata odierna, Manfredonia è stata teatro di due distinti episodi di incendio che hanno coinvolto autovetture in zone differenti della città. Il primo intervento si è reso necessario in via Antiche Mura, dove le fiamme hanno avvolto una BMW Serie 4 e hanno sfiorato una Mini Cooper, parcheggiate nei pressi della carreggiata.

Il secondo episodio si è verificato poco dopo sul prolungamento di via Giuseppe Di Vittorio, nei pressi del Commissariato di Polizia di Stato. Al momento non sono ancora noti i dettagli del veicolo coinvolto né la dinamica dell’accaduto. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, che hanno domato le fiamme e avviato le prime indagini.

Non si registrano feriti, ma le autorità stanno lavorando per chiarire le cause degli incendi e verificare eventuali collegamenti tra i due episodi.

Seguiranno aggiornamenti.

a cura di Daniele Catalano