Manfredonia, due incendi nella notte: sei auto coinvolte. Motivazioni economiche e private, escluse "piste fantasiose"

Manfredonia, 29 giugno 2025. Notte di fuoco e tensione a Manfredonia, dove due incendi hanno colpito complessivamente sei autovetture, in episodi verificatisi a poca distanza di tempo l’uno dall’altro, in due zone della città.

Le fiamme, che si sono propagate con rapidità, hanno destato preoccupazione tra i residenti e hanno richiesto l’intervento congiunto delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco, impegnati per diverse ore nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Il primo episodio si è verificato poco prima della mezzanotte in via delle Antiche Mura, nella parte finale della strada, prima di via Gaetano Palatella. A essere colpita una BMW Serie 4 di recente immatricolazione, con alimentazione ibrida (elettrica e gasolio). Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo sarebbe stato preso di mira velocemente, anche se al momento non risultano elementi concreti per attribuire l’atto a contesti criminali organizzati.

Le fiamme hanno avvolto completamente il veicolo, distruggendolo. Coinvolta anche un’altra autovettura parcheggiata nelle immediate vicinanze: una Mini Cooper, danneggiata lievemente. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Manfredonia ha evitato che l’incendio si propagasse ulteriormente ad altri mezzi e abitazioni.

Tuttavia, mentre le squadre di soccorso erano ancora impegnate nella gestione dell’emergenza in via delle Antiche Mura, un secondo rogo si è sviluppato poco dopo la mezzanotte in un altro punto della città, colpendo una Mercedes, anch’essa verosimilmente presa di mira con finalità dolose. La contemporaneità dei due episodi e la momentanea indisponibilità di personale libero a Manfredonia ha costretto a richiedere il supporto del distaccamento dei Vigili del Fuoco di San Giovanni Rotondo.

Manfredonia, doppio incendio d’auto: intervengono i soccorsi

L’attesa per l’arrivo dei rinforzi ha consentito alle fiamme di estendersi anche ad altri 3 veicoli parcheggiati nei pressi: una Lancia Musa (di proprietà di un cittadino legato ad attività imprenditoriale, settore auto), una Punto, una Opel Corsa alimentata a gas, tutte distrutte dalle fiamme. Complessivamente, sono dunque sei i veicoli danneggiati dai due episodi.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per fare chiarezza sull’origine dei due incendi. Al momento, nessuna pista viene esclusa, ma si tende a escludere in via preliminare il coinvolgimento della criminalità organizzata o di contesti mafiosi.

L’ipotesi investigativa più accreditata riguarda motivazioni di natura privata o economica.

Secondo quanto trapela da fonti investigative, uno dei veicoli colpiti — la BMW — sarebbe intestato a un privato cittadino al momento non identificato dalle autorità come soggetto coinvolto in attività criminali. L’altro mezzo, la Mercedes, risulterebbe riconducibile a un imprenditore locale attivo nel settore agricolo – immobiliare, 70enne circa, anche in questo caso senza alcuna segnalazione o collegamento con ambienti illeciti.

Il rischio di facili strumentalizzazioni e interpretazioni sommarie è concreto. In un territorio come quello sipontino, segnato in passato da episodi di violenza legati alla criminalità, è fondamentale mantenere un approccio prudente e basato sui fatti. Parlare superficialmente di “clima mafioso” o evocare automatismi legati alla criminalità può contribuire ad alimentare allarmismo sociale non supportato da riscontri oggettivi.

Le forze dell’ordine, impegnate nel monitoraggio del territorio, lavorano con riserbo ma con determinazione per risalire ai responsabili.

Non si può escludere che gli episodi siano riconducibili a dissidi personali, controversie legate ad attività economiche o a forme di ritorsione totalmente estranee a logiche mafiose. Possibile che ad agire sia stato uno stesso gruppo, per entrambi i mezzi.

SINDACO LA MARCA: “SE NON SI FA NULLA, MAFIA E CRIMINALITA’ TROVANO TERRENO FERTILE PER RAFFORZARSI”

Il sindaco Domenico La Marca ha espresso la propria preoccupazione attraverso un messaggio pubblico, sottolineando come episodi del genere siano segnali allarmanti di una criminalità ancora attiva sul territorio. “Se non si fa nulla, la mafia e la criminalità organizzata trovano terreno fertile per rafforzarsi”, ha dichiarato il primo cittadino. La Marca ha inoltre evidenziato l’importanza della partecipazione civica e della responsabilità delle istituzioni nel contrastare ogni forma di illegalità. “Non possiamo abbassare la guardia – ha affermato – né affidare tutto ai protocolli e agli accordi se la città stessa rimane indifferente”.

L’appello del sindaco è rivolto a tutta la comunità: ognuno deve fare la propria parte per mantenere viva l’attenzione e rafforzare il senso di sicurezza collettiva. “Ci auguriamo tutti che si sia trattato di una ‘combinazione’ di autocombustioni, in via delle Antiche Mura e in via Di Vittorio”

FORZA ITALIA MANFREDONIA: “𝐂𝐇𝐈𝐄𝐃𝐈𝐀𝐌𝐎 𝐏𝐈𝐔̀ 𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐄 𝐄 𝐒𝐈𝐂𝐔𝐑𝐄𝐙𝐙𝐀”