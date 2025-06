Lo scoppio della violenza

Secondo quanto riportato dalla cronaca, intorno alle 4:30 della scorsa notte, all’esterno della discoteca Vega a Taviano, è scoppiata una maxi rissa che ha coinvolto diverse persone. Alcuni testimoni riferiscono che, durante la colluttazione, sono stati anche impiegati coltelli.

Intervento dei carabinieri e fuga del gruppo

Gli addetti alla sicurezza del locale hanno allertato i carabinieri e hanno consegnato alle forze dell’ordine un coltello rinvenuto casualmente sul pavimento. All’arrivo dei militari, intorno alle 4:30, il gruppo coinvolto si era già dileguato.

Il ferito: 21enne già noto alle forze dell’ordine

Un 21enne di Taviano, noto alle forze dell’ordine, è stato trovato vittima di una brutale aggressione a colpi di calci e pugni. È stato soccorso e trasportato in ospedale: era cosciente e, fortunatamente, non versa in pericolo di vita.

Sequestro dell’arma e indagini in corso

Il coltello rinvenuto dagli addetti alla sicurezza è stato preso in consegna dai carabinieri. Si attendono i successivi esami tecnici sul reperto, mentre le autorità hanno avviato le indagini per individuare i responsabili della violenta rissa.

La tranquilla nottata salentina si è trasformata in un grave episodio violento, scoppiato fuori dalla discoteca Vega di Taviano. Con un coltello in scena e un giovane ferito, ora sotto cura, l’indagine dei carabinieri è mirata a ricostruire i fatti e risalire ai protagonisti, che si sono dati alla fuga poco prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Lo riporta ansa.it