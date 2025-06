Oss aggredito a San Giovanni Rotondo, il Comune: "Vile atto di violenza gratuito"

San Giovanni Rotondo (Foggia) – La comunità di San Giovanni Rotondo si stringe intorno alla vittima di un atto di violenza avvenuto recentemente in città.

L’Amministrazione comunale, nel rispetto della privacy delle persone coinvolte e delle indagini in corso, ha espresso solidarietà e vicinanza al nostro concittadino e alla sua famiglia.

In una nota ufficiale, il Comune ha sottolineato come episodi di violenza gratuita non abbiano nulla a che vedere con i valori della comunità.

“Simili atti non devono appartenere alla nostra città”, si legge nel comunicato, che invita i cittadini a collaborare con le autorità per individuare i responsabili.

Dalle prime ore di oggi, le forze dell’ordine – Polizia Municipale e Carabinieri – sono impegnate nelle indagini, assicurando il massimo impegno per risolvere il caso nel più breve tempo possibile.

L’amministrazione ha inoltre lanciato un appello ai cittadini: chiunque abbia assistito all’accaduto o possieda informazioni utili è invitato a denunciare quanto visto o saputo alle autorità competenti.

Il sindaco di San Giovanni Rotondo ha concluso il suo intervento con un messaggio di unità e coraggio: “Non dobbiamo abituarci a episodi di violenza. La nostra città deve rispondere compatta, con determinazione e solidarietà”.

L’appello del Comune mira a rafforzare il senso di comunità e a prevenire future situazioni simili, ribadendo che la sicurezza e la coesione sociale sono priorità fondamentali per la città.