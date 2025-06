Il contesto climatico globale

Siamo nel pieno di una crisi climatica che sta portando ondate di caldo sempre più intense, come quelle registrate in Italia a luglio 2023. Questi eventi non colpiscono solo l’ambiente, ma rappresentano un grave rischio per la salute: il caldo estremo è attualmente l’evento climatico più mortale. Anche persone giovani e in buona salute possono esaurire i meccanismi di termoregolazione del corpo (sudorazione, vasodilatazione…), superando i limiti biologici del cuore e degli organi vitali.

Cosa sono UCT e metabolismo basale

È in corso uno studio guidato dal professor Lewis Halsey dell’Università di Roehampton, incentrato sulla “temperatura critica superiore” (upper critical temperature, UCT) e sul tasso metabolico basale (RMR) – ovvero l’energia richiesta dal corpo a riposo. In condizioni calde e molto umide, questo tasso aumenta moltissimo: con 40 °C e il 25 % di umidità il metabolismo cresce del 35 %; a 50 °C e 50 % di umidità addirittura del 48 %.

I dati chiave dello studio

La UCT risulta compresa tra 40 °C e 50 °C, limite oltre il quale il corpo non riesce più a dissipare calore e il rischio di danni gravi aumenta .

Il sudore non evapora più efficacemente quando la temperatura supera il “bulbo umido critico”: 31 °C con umidità al 100%, equivalenti a circa 38 °C al 60 %, 40 °C al 50 %, 42 °C al 40 %.

In queste condizioni il cuore lavora molto di più: la frequenza cardiaca aumenta del 64%, la ventilazione del 78%, la sudorazione del 74% rispetto a condizioni ottimali.

Cosa succede al cuore

Con il caldo estremo, la vasodilatazione abbassa la pressione arteriosa costringendo il cuore a pompare più intensamente, spesso innescando tachicardia. Se la temperatura interna supera i 42 °C, i processi enzimatici e biochimici si interrompono, pregiudicando funzionalità vitali e mettendo a rischio la vita, anche in persone sane.

La realtà dei numeri

Le ondate di calore stanno già avendo effetti devastanti: tra il 2002 e il 2022 le morti per caldo sono aumentate del 68% e nel 2022 solo in Europa si sono registrati circa 61.000 decessi, di cui 18.000 in Italia. E con il continuo aumento delle temperature, questi fenomeni rischiano di diventare ancora più frequenti e letali.

In sintesi, il cuore umano – così come l’intero organismo – ha un limite di tolleranza al calore, individuato tra 40 °C e 50 °C in condizioni di forte umidità e staticità. Oltre questi valori il rischio di danni cardiaci e metabolici diventa critico. Con il cambiamento climatico in corso, è sempre più urgente rafforzare misure di protezione e adattamento per salvaguardare la salute pubblica.

Lo riporta Fanpage.it