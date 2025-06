Manfredonia (Foggia) – Una notte di paura e preoccupazione quella vissuta dai residenti di Manfredonia, nel Foggiano, dopo che sei automobili sono state date alle fiamme in due episodi distinti.

Le fiamme si sono propagate rapidamente, coinvolgendo anche alcuni alberi vicini alle abitazioni, creando grande spavento tra la popolazione.

A denunciare l’accaduto è Giuseppe Marasco, ispettore ambientale dei Civilis e consigliere comunale, che ha pubblicato sui social un video degli incendi.

Secondo quanto riferito, i roghi si sono verificati nella notte tra domenica e lunedì, con le auto colpite in momenti diversi.

Fortunatamente, i Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente riuscendo a domare gli incendi prima che potessero causare danni più gravi o mettere in pericolo persone.

“È fondamentale che le autorità competenti accertino le cause di questi incendi e adottino misure efficaci per prevenire simili eventi criminosi in futuro”, ha dichiarato Marasco.