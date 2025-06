"Siamo una terra di bellezza e di pace": il messaggio del vescovo per i turisti del Gargano

MANFREDONIA (FOGGIA) – Il vescovo della Diocesi di Manfredonia, San Giovanni Rotondo e Vieste Franco Moscone ha diffuso il messaggio per l’estate 2025.

“Care amiche e amici turisti,

dopo un anno di lavoro siete arrivati sul nostro Gargano per trascorrere alcuni giorni di riposo sereno e ristoratore, vi saluto e vi accolgo con gioia anche a nome della Chiesa che cerca di vivere e testimoniare il Vangelo in questa terra stupenda, baciata dal sole e dal mare.

Si tratta di un territorio che, alla bellezza del Creato, affianca testimonianze preziose di fede cristiana, di arte e di storia, e che custodisce due originali santuari della cristia­nità: quello dell’Arcangelo Michele, il più antico, a Monte Sant’Angelo, e quello di San Pio da Pietrelcina, il più recente, a San Giovanni Rotondo. Ricordo anche a voi quanto ripeto ai cittadini del Gargano: Siamo una terra di bellezza e di pace. Siamo la terra di San Michele, l’Angelo che porta il bene e vince il male. Siamo la terra di P. Pio.

Non possiamo oggi non indignarci per le terribili guerre in atto. Noi siamo unicamente per la Pace perché è solo la Pace la Via alla Giustizia, e non il percorso al rovescio, che prolunga la guerra senza mai rag­giungere la giustizia.

Anche in vacanza, perciò, vi invito a unirvi al grande e silenzioso fiume di Pace e Giustizia per tanti fratelli che stanno vivendo da troppo tempo l’orrore della guerra con morti innocenti, fame, distruzioni. Uniamoci tutti a questo “fiume di Giustizia e di Pace”, urgentissimo in questo momento storico, per far convergere le nostre identità individuali, di famiglia, di comunità di fede o civile, come affluenti in un unico corso, possente, ‘immesso nella steppa desertica’ (Is 43,19) di tanti cuori, ma che può smuo­vere egoismo e violenza, dominanti e apparentemente indicibili.

Oggi siamo come assediati da guerre terribili, sparse su tutto il globo, e funestati dalla criminale industria delle armi che non fanno altro che distruggere ogni speranza e azione di Pace. Tocca a noi fare la nostra parte a favore della Pace, prendendoci cura di chi è meno fortunato e della ‘Casa comune’ in fiamme, senza aspettare, senza delegare, senza disinteressarci: questa attenzione e cura è possibile anche ora, in vacanza, occasione propizia per aumentare la responsabilità comune a favore della Giustizia e della Pace!

La bellezza del Gargano racconta agli occhi di tutti la bellezza del Creato voluta dal nostro Creatore e Padre: le giornate di vacanza in questo ‘Sperone’ paradisiaco d’Italia siano occasione preziosa per imparare a vedere la presenza della bellezza ovunque e sempre. Così al ritorno nelle vostre città ed alla quotidianità at­testerete di essere non semplici fruitori, ma veri custodi della bellezza che ovunque e sempre fa appello a Giustizia e Pace.

Le nostre azioni individuali, anche durante questo tempo di vacanza, sono importanti e immediate: il rispettare con la pulizia i boschi, le pinete, le spiagge, i luoghi panoramici del promontorio garganico, le piazze, i vicoli e le strade dei nostri fantastici paesi, così come il ridurre la nostra impronta di carbonio, sono tutti gesti e scelte che ci rendono operatori di Giustizia e Pace (Mt 5,6-8).

L’augurio che vi rivolgo, cari amici, è quello di non limitarci a chiamare guerra ciò che nel mondo oggi è funestamente in atto: i nostri fratelli che la subiscono e soprattutto i bambini di quelle terre martoriate non l’hanno voluta e non l’hanno scelta. Restiamo al loro fianco perché vittime di ingiustizia e trasformiamo i nostri cuori e i nostri stili di vita incidendo anche sulle politiche dei nostri governanti.

Viviamo, perciò, da autentici “operatori di Pace” invocandola per tutti nostri fratelli funestati dalle guerre e per tutta la Creazione, attraverso un cambio radicale dei nostri atteggiamenti e delle nostre azioni, dettate quasi sempre da un consumismo egoistico.

I Benvenuti, allora, nel nostro amato Gargano! E auguri di buona vacanza!”.