Turista napoletano salva tre ragazze dall’annegamento sul Gargano

Rodi Garganico (Foggia) – Una domenica di paura e solidarietà si è consumata sulle spiagge di Rodi Garganico, in provincia di Foggia, quando un turista napoletano ha rischiato la vita per salvare tre ragazze in difficoltà in mare.

Intorno alle ore 12.00, nel lido locale, le urla di alcune giovani hanno attirato l’attenzione dei bagnanti.

Nonostante il mare apparisse calmo e il fondale basso e sabbioso, le ragazze sono state trascinate dalla corrente verso il largo, rischiando di annegare.

La scena si è fatta rapidamente critica quando le giovani si sono aggrappate a un uomo che si trovava nelle vicinanze.

A intervenire con coraggio è stato Ciro Cesario, turista napoletano in vacanza nella zona.

Secondo quanto raccontato a Napolitoday dalla moglie Antonella D’Anna, presente sul posto, Cesario si è tuffato in acqua per soccorrere le ragazze insieme ad altri bagnanti.

“Abbiamo visto un ragazzo tuffarsi in direzione delle tre giovani in preda al panico. La corrente li aveva portati a largo e si sono aggrappate a lui. A quel punto anche lui ha avuto difficoltà, ma mio marito e altri due bagnanti sono intervenuti immediatamente”, ha spiegato Antonella.

Grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori improvvisati, tutte e quattro le persone coinvolte sono state riportate sane e salve a riva.

Le ragazze stanno ancora ringraziando il loro salvatore per averle salvate da una possibile tragedia.

La moglie di Cesario ha commentato: “Ci stanno ancora ringraziando. Poteva finire male, ma per fortuna tutto è andato bene”.

La giornata si conclude con un messaggio di gratitudine e speranza: la solidarietà e il coraggio possono fare la differenza anche nelle situazioni più critiche.