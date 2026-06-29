“Grazie a un finanziamento regionale di 100.000 euro – specifica l’ Assessore ai Lavori Pubblici, Schiavone Francesco -è stato realizzato un nuovo campo polivalente destinato al calcio a 5 e alla pallavolo, utilizzabile anche nelle ore serali grazie a un apposito impianto di illuminazione. La sistemazione del campetto di via Orto Sdanga è stata inoltre indicata tra gli interventi con cui l’Amministrazione sta rafforzando la presenza di spazi sportivi di prossimità nei quartieri cittadini”.

Si tratta di un nuovo spazio pubblico libero e gratuito- riferisce il Sindaco la Marca- dedicato al gioco, allo sport e alla socializzazione nel quartiere. L’intervento si inserisce nel percorso di restituzione alla città di luoghi di incontro e aggregazione, dopo la recente riapertura dei Giardini Scaloria e la prevista apertura del campetto di via Orto Sdanga già annunciata nei mesi scorsi”.

L’accesso al campetto sarà libero e gratuito, aperto a tutti coloro che vorranno utilizzarlo, con particolare attenzione e priorità riservata ai più piccoli. Un valore aggiunto dell’iniziativa è rappresentato dalla disponibilità di un gruppo di cittadini del quartiere, che collaborerà attivamente per garantire l’apertura, la chiusura e la cura del campo e degli spazi adiacenti.

Il programma inaugurale prevede lo svolgimento del primo quadrangolare di calcio a 5, che vedrà protagoniste squadre di giovanissimi del quartiere, in un momento di festa e partecipazione condivisa. L’inaugurazione vuole così celebrare non solo la consegna di una nuova struttura, ma anche la funzione educativa e sociale dello sport come strumento di crescita, inclusione e comunità.

L’intervento sarà completato dalla riqualificazione dell’area circostante, con uno spazio dedicato allo street basket, nuova pavimentazione e aree attrezzate a verde pubblico, così da offrire al quartiere un nuovo luogo di incontro, benessere e socialità. L’obiettivo è consolidare una rete di spazi urbani accessibili e vissuti, capaci di migliorare la qualità della vita e favorire relazioni positive tra cittadini di tutte le età.