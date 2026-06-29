VIA ORTO SDANGA A Manfredonia inaugurazione del nuovo campetto polifunzionale in via Orto Sdanga
"Si tratta di un nuovo spazio pubblico libero e gratuito- riferisce il Sindaco la Marca- dedicato al gioco, allo sport e alla socializzazione nel quartiere"
L’Amministrazione comunale di Manfredonia informa la cittadinanza che mercoledì 1 luglio, alle ore 19.00, ci sarà inaugurato il nuovo campetto polifunzionale di via Orto Sdanga.
Si tratta di un nuovo spazio pubblico libero e gratuito- riferisce il Sindaco la Marca- dedicato al gioco, allo sport e alla socializzazione nel quartiere. L’intervento si inserisce nel percorso di restituzione alla città di luoghi di incontro e aggregazione, dopo la recente riapertura dei Giardini Scaloria e la prevista apertura del campetto di via Orto Sdanga già annunciata nei mesi scorsi”.
“Grazie a un finanziamento regionale di 100.000 euro – specifica l’ Assessore ai Lavori Pubblici, Schiavone Francesco -è stato realizzato un nuovo campo polivalente destinato al calcio a 5 e alla pallavolo, utilizzabile anche nelle ore serali grazie a un apposito impianto di illuminazione. La sistemazione del campetto di via Orto Sdanga è stata inoltre indicata tra gli interventi con cui l’Amministrazione sta rafforzando la presenza di spazi sportivi di prossimità nei quartieri cittadini”.
L’accesso al campetto sarà libero e gratuito, aperto a tutti coloro che vorranno utilizzarlo, con particolare attenzione e priorità riservata ai più piccoli. Un valore aggiunto dell’iniziativa è rappresentato dalla disponibilità di un gruppo di cittadini del quartiere, che collaborerà attivamente per garantire l’apertura, la chiusura e la cura del campo e degli spazi adiacenti.
Il programma inaugurale prevede lo svolgimento del primo quadrangolare di calcio a 5, che vedrà protagoniste squadre di giovanissimi del quartiere, in un momento di festa e partecipazione condivisa. L’inaugurazione vuole così celebrare non solo la consegna di una nuova struttura, ma anche la funzione educativa e sociale dello sport come strumento di crescita, inclusione e comunità.
L’intervento sarà completato dalla riqualificazione dell’area circostante, con uno spazio dedicato allo street basket, nuova pavimentazione e aree attrezzate a verde pubblico, così da offrire al quartiere un nuovo luogo di incontro, benessere e socialità. L’obiettivo è consolidare una rete di spazi urbani accessibili e vissuti, capaci di migliorare la qualità della vita e favorire relazioni positive tra cittadini di tutte le età.
1 commenti su "A Manfredonia inaugurazione del nuovo campetto polifunzionale in via Orto Sdanga"
Spero che vengano messi dossi artificiali prima dell’apertura..in modo che si evitano incidenti gravissimi..visto che su quella strada è una pista da corsa..se lo dico è perché abito lì e ho perso un cane a me molto caro investito da un idiota che non si è nemmeno fermato alle grida e le urla di bambini e persone che erano lì vicino..vorrei aggiungere altro ma non lo faccio..signor sindaco spero legga queste riga e prenda provvedimenti in merito.. grazie