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Home // Cronaca // Aggredito e ucciso a Mentana: la vittima è Mauro Turso, originario di Torremaggiore

MAURO TURSO Aggredito e ucciso a Mentana: la vittima è Mauro Turso, originario di Torremaggiore

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, l’uomo stava parlando con una donna che in passato avrebbe avuto una relazione con il presunto aggressore

OMICIDIO MENTANA, PH FOGGIATODAY.IT

OMICIDIO MENTANA, PH FOGGIATODAY.IT

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Giugno 2026
Cronaca // San Severo //

Tragedia all’alba di sabato a Mentana, in provincia di Roma. Mauro Turso, 46 anni, originario di Torremaggiore, è morto dopo essere stato brutalmente aggredito in via Sant’Antonio.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, l’uomo stava parlando con una donna che in passato avrebbe avuto una relazione con il presunto aggressore. Quest’ultimo, un 49enne, sarebbe arrivato sul posto e, dopo essere sceso dall’auto, avrebbe colpito Turso con calci e pugni, soprattutto alla testa.

Le condizioni del 46enne sono apparse subito gravissime. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Monterotondo, dove è morto poco dopo per le lesioni riportate.

Il presunto responsabile è stato rintracciato e arrestato dai Carabinieri. Secondo quanto emerso, al momento dell’aggressione sarebbe stato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Proseguono le indagini dell’Arma per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e chiarire il movente. Lo riporta Antennasud.

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