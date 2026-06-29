Edizione n° 6113

BALLON D'ESSAI

DI BATTISTA MANFREDONIA // Di Battista a Manfredonia: “Lungi da me essere democristiano. Il mio futuro? Faccio tante cose già nel presente”
30 Giugno 2026 - ore  09:31

CALEMBOUR

TERME ORTE // Italo Tarani trovato morto alle Terme di Orte, indagini per omicidio colposo
30 Giugno 2026 - ore  09:19

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // “Arte in Piazza”. La passione per il writing rigenera i muretti di via Orta Sdanga

VIA ORTO SDANGA “Arte in Piazza”. La passione per il writing rigenera i muretti di via Orta Sdanga

Armati di bombolette, pennelli e colori, questi ragazzi stanno ridipingendo interamente i muri adiacenti al campetto per dare decoro e dignità all'area.

Manfredonia. Impianto sportivo di via Orto Sdanga: incarico da 6.405 euro al direttore lavori

Impianto sportivo di via Orto Sdanga - Immagine d'archvio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Usare la creatività per prendersi cura degli spazi urbani, trasformandoli in luoghi più belli e accoglienti. Con questo spirito, proprio in questi giorni, alcuni ragazzi sono al lavoro con il loro progetto “Arte in Piazza” per restituire decoro e bellezza a una delle aree che necessitano di maggiore attenzione.

L’intervento si sta concentrando sulla piazza situata esattamente di fianco al nuovo campetto di Via Orto Sdanga. Quella specifica zona versava in condizioni di forte degrado estetico, caratterizzata da muretti sporchi e vandalizzati che offuscavano il potenziale dell’intero quartiere.

Armati di bombolette, pennelli e colori, questi ragazzi stanno ridipingendo interamente i muri adiacenti al campetto per dare decoro e dignità all’area. La loro passione per il writing viene così messa al servizio della comunità, dimostrando come l’arte urbana possa restituire valore al territorio e cancellare i segni dell’abbandono. Grazie a questa azione mirata, la piazza si appresta ad assumere un aspetto coordinato e rinnovato, trasformando un punto critico in un punto di forza urbano.

Questo importante lavoro di riqualificazione è realizzato nell’ambito del più ampio progetto “Si può fare in sicurezza – Manfredonia 2026”, finanziato dal Comune di Manfredonia e sviluppato con la collaborazione di Cantiere Giovani e il supporto di InsideMF.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Conosce l’amore solo chi ama senza speranza. (Friedrich Schiller)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO