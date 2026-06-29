MANFREDONIA – Usare la creatività per prendersi cura degli spazi urbani, trasformandoli in luoghi più belli e accoglienti. Con questo spirito, proprio in questi giorni, alcuni ragazzi sono al lavoro con il loro progetto “Arte in Piazza” per restituire decoro e bellezza a una delle aree che necessitano di maggiore attenzione.

L’intervento si sta concentrando sulla piazza situata esattamente di fianco al nuovo campetto di Via Orto Sdanga. Quella specifica zona versava in condizioni di forte degrado estetico, caratterizzata da muretti sporchi e vandalizzati che offuscavano il potenziale dell’intero quartiere.

Armati di bombolette, pennelli e colori, questi ragazzi stanno ridipingendo interamente i muri adiacenti al campetto per dare decoro e dignità all’area. La loro passione per il writing viene così messa al servizio della comunità, dimostrando come l’arte urbana possa restituire valore al territorio e cancellare i segni dell’abbandono. Grazie a questa azione mirata, la piazza si appresta ad assumere un aspetto coordinato e rinnovato, trasformando un punto critico in un punto di forza urbano.

Questo importante lavoro di riqualificazione è realizzato nell’ambito del più ampio progetto “Si può fare in sicurezza – Manfredonia 2026”, finanziato dal Comune di Manfredonia e sviluppato con la collaborazione di Cantiere Giovani e il supporto di InsideMF.